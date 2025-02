Einfach genial: Beliebte Android-Funktion kommt aufs iPhone

Wenn es um KI-gesteuerte Features geht, ist die „Circle to Search“-Funktion eines der beliebtesten Tools auf Android-Geräten. Während iOS bisher kein direktes Pendant hatte, erweitert Google nun seine visuellen Suchmöglichkeiten innerhalb seiner Apps über Google Lens. Jetzt gibt’s ein wichtiges Update für Lens, das die Bildsuche ähnlich wie auf Android in Chrome fürs iPhone und iPad bringt.

Visual Search in Chrome fürs iPhone

Chrome auf dem iPhone und iPad bietet bereits eine visuelle Suchfunktion über die Google-App. Bisher wurden die Suchergebnisse jedoch in einem separaten Fenster der Google-App angezeigt. Das störte die Nutzung und machte das Browsen weniger angenehm. Im Gegensatz dazu bieten Androids „Circle to Search“ und Google Lens eine fließende Erfahrung: Die Suchergebnisse erscheinen in einem abweisbaren Bereich, der die Nutzung einfacher und intuitiver macht.

Was ist neu bei Google Lens?

Mit dem neuesten Update von Google Lens für iOS kannst du Bilder jetzt nicht nur antippen, sondern auch umkreisen oder zeichnen, um ein Motiv zu suchen. Diese Funktion findest du im erweiterten Menü von Chrome unter der Option „Suche mit Google Lens“. Sobald du die Funktion aktivierst, erscheinen die Suchergebnisse am unteren Bildschirmrand in einem abweisbaren Fenster, das die Hälfte des Bildschirms einnimmt. Du kannst das Fenster schließen, indem du auf einen Button tippst oder nach unten wischst.

Die neuen Suchergebnisse können Objekte und Orte identifizieren und bieten KI-gesteuerte Google-Übersichten je nach markiertem Motiv. Du hast auch die Möglichkeit, deine Suche zu verfeinern, indem du im Textfeld „Zur Suche hinzufügen“ zusätzliche Keywords eingibst. Diese verbesserte visuelle Suche ist jetzt auch in der Google-App für iOS integriert. Der Shortcut erscheint im Drei-Punkte-Menü, was die Nutzung beim Browsen von Webseiten erleichtert.

Intelligentere visuelle Sucherfahrung

Zusätzlich zur Einführung von „Circle to Search“ auf Chrome für iOS hat Google auch Google Lens mit den neuesten KI-Modellen aktualisiert. Dadurch kann die visuelle Suche jetzt komplexere Bilder erkennen und interpretieren, was zu präziseren und relevanteren Ergebnissen führt. Diese KI-gestützte Kontextualisierung wird in den Google AI-Übersichten innerhalb der Suchergebnisse präsentiert.

Apple bietet mit Visual Intelligence eine eigene KI-gestützte visuelle Suchfunktion an, die jedoch derzeit nur für die iPhone 16-Serie verfügbar ist. Mit den Verbesserungen bei Google Lens haben iPhone-Nutzer nun eine attraktive Alternative, insbesondere für Modelle, die Apple Intelligence nicht unterstützen.