EC-Karte: Änderung für Millionen Bankkunden in diesem Jahr

Die Girocard galt bisher als altbacken. Bezahlen ging nur in Deutschland – und dass auch nur im Geschäft, nicht im Internet. Zum Bezahlen im Ausland gab es die Maestro-Funktion von Mastercard. Das war oft teuer aber noch viel entscheidender: Mastercard gibt seit vergangenem Sommer keine neuen Maestro-Karten mehr aus. Zumindest war das der Plan, doch offenbar kommt es nun anders.

Sparkasse: Elf Millionen neue Girocards in diesem Jahr

Eigentlich war der Fahrplan klar: Bis Ende 2026 sollten im Rahmen des regelmäßigen Austausches der Girocards alle Maestro-Karten verschwunden sein. Die Sparkassen in Deutschland hatten bis Ende 2023 bereits zwölf Millionen Karten ausgetauscht. Das schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf den Lobbyverband Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV). Die ausgetauschten Karten verfügen jetzt – je nach Sparkasse – über eine Visa Debitkarte oder eine Mastercard Debitkarte. Diese Funktion ermöglicht es dir, deine „EC-Karte“ weiterhin im Ausland zu nutzen. Außerdem kannst du erstmals im Internet mit der Karte einkaufen. Debitkarten funktionieren grundsätzlich wie Kreditkarten, aber mit einem entscheidenden Unterschied: Das Geld wird wie bei der Girocard üblich direkt von deinem Konto abgebucht.

Insgesamt seien von 350 Sparkassen etwa 46 Millionen Girocards im Umlauf. Bis Ende 2024 werde voraussichtlich die Hälfte der Sparkassen-Girocards eine Mastercard- oder Visa-Zusatzfunktion haben, kündigte der DSGV an. Das bedeutet, dass weitere elf Millionen Karten in diesem Jahr ausgetauscht werden sollen.

Die „EC-Karte“ bleibt bei einigen Banken wie gewohnt

Doch so fleißig die Sparkassen und auch die Volksbanken beim Austausch der Karten sind, so zurückhalten sind es die großen Privatbanken. Denn sie haben offenbar mit Mastercard eine Regelung gefunden, aufgrund derer man zumindest vorerst weiter auf Maestro setzt. So bekommen Commerzbank-Neukunden dem Handelsblatt zufolge auch jetzt noch eine Girocard mit Maestro-Funktion, die bis Ende 2027 gültig sei. Auch bei der Deutschen Bank hält man an Maestro fest. Bei der Hypovereinsbank teilte man auf Nachfrage mit, man arbeite ein einem Nachfolgeprodukt, teile aber weiterhin Girocards mit Maestro-Funktion aus. Die DKB als größte deutsche Direktbank bietet die Girocard derweil nur noch auf Nachfrage an und nutzt V-Pay, das Visa-Pendant zu Maestro.