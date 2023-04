E-Bike: Fast 60.000 Fahrten enthüllen dieses erstaunliche Ergebnis

Das E-Bike ermöglicht vielen Menschen, die nicht mehr Fahrrad fahren konnten, wieder mobil zu sein. Denn statt Muskelkraft sorgt ein unterstützender Elektromotor für den Antrieb. Doch hat dieses motorgestützte Fahrradfahren auch einen positiven Effekt auf die Gesundheit? Oder ist das Pedelec völlig ungeeignet, um ein paar Pfunde loszuwerden? Die Wissenschaftler der Klinik für Rehabilitations- und Sportmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover haben in einer fast dreijährigen Studie knapp 60.000 Fahrten mit E-Bike und Fahrrad untersucht, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Und das Ergebnis überrascht.

E-Bike oder besser das gute alte Fahrrad?

„In unserer Studie haben wir 58.833 Fahrten von E-Bikern und Radfahrern analysiert und jeweils die Herzfrequenzen und Geschwindigkeiten gemessen“, sagt Uwe Tegtbur, Direktor der Klinik für Rehabilitations- und Sportmedizin. Und im Gegensatz zu anderen großen Studien habe man zum ersten Mal auch tatsächliche Messdaten erhoben und nicht nur Fahrer befragt. Das Ergebnis: Entgegen vieler Vorurteile zeigen die Zahlen, dass Muskeln und das Herz-Kreislaufsystem beim Fahren mit dem E-Bike nahezu so gefordert werden wie beim herkömmlichen Fahrrad. Mehr noch.

Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass E-Biker öfter ihr Auto stehen lassen und mit dem Elektrorad fahren, was ein klarer Mehrwert für die Gesundheit sei. Zudem lässt das Pedelec, was viele schon vermutet haben, Menschen wieder mobil werden, die Schwierigkeiten damit hatten, mit dem normalen Fahrrad zu fahren. Denn: Die Gruppe der E-Bike-Fahrer war im Durchschnitt etwas älter als die Nutzer herkömmlicher Räder, hatte einen höheren Body-Mass-Index (BMI) und litt auch häufiger an Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Asthma oder Herzerkrankungen. „Hier hilft das E-Bike, überhaupt wieder draußen in Bewegung zu bekommen“, so die Forscher.

Das richtige Pedelec finden

