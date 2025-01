E-Autos: Rekord-Absatz sorgt für Aufsehen

Laut Angaben von Volvo und des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) entfielen im Jahr 2024 rund 63 Prozent der neu zugelassenen Volvo-Modelle auf reine Elektroautos oder Plug-in-Hybride. Damit hat sich der Hersteller als eine der führenden Marken im deutschen Markt für elektrifizierte Fahrzeuge etabliert. Besonders erfolgreich war der Volvo XC60. Mit 21.810 Neuzulassungen sicherte sich das SUV nicht nur den Titel des meistverkauften Volvo-Modells in Deutschland, sondern wurde auch zum beliebtesten Plug-in-Hybrid des Landes. Mehr als 13.000 Neuzulassungen dieses PHEV-Modells sprechen eine deutliche Sprache.

Volvo punktet mit Komfort-Funktionen in E-Autos

Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Volvo Elektroautos ist der hohe Fahrkomfort. Features wie das One-Pedal-Driving, bei dem das Fahrzeug durch das Lösen des Strompedals verzögert und am Ende bis zum vollständigen Stillstand ausrollt, tragen zu einem entspannten Fahrerlebnis bei. Auch Android als Pkw-Betriebssystem ist in Kombination mit Google Maps als Navi-Lösung ein echter Mehrwert. Zuletzt konnten wir das auch im Test des Volvo EC40 dokumentieren, einem Crossover-Modell, das abgesehen von einem recht hohen Verbrauch viele Vorteile bietet.

Für die Zukunft hat Volvo ehrgeizige Ziele für die Elektrifizierung seiner Fahrzeugflotte. Bis 2030 sollen 90 bis 100 Prozent der weltweit verkauften Modelle aus eigenem Hause entweder rein elektrisch fahren oder als Plug-in-Hybrid nutzbar sein. Modelle mit Mild-Hybrid-Antrieb, bei denen ein kleiner Elektromotor den Verbrennungsmotor unterstützt, sollen den Rest des Absatzvolumens ausmachen.

Weiteres Wachstum im Jahr 2025?

Das starke Wachstum von Volvo in Deutschland zeigt, dass die Schweden mit ihren Modellen einen Nerv bei den Kunden treffen. Mit einem attraktiven Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen und innovativen Technologien wie dem One-Pedal-Driving setzt der Hersteller Maßstäbe in der Branche. Da scheint es auch weniger eine Rolle zu spielen, dass mit Geely ein chinesischer Konzern hinter dem Erfolg der einst schwedischen Marke steht. Übrigens punktet Volvo auch in der Klasse erschwinglicher E-Autos. Denn hier steht mit dem Volvo EX30 (Test) ein zwar abgespecktes, aber in Summe trotzdem attraktives E-Auto zur Verfügung.