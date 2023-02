E-Autos kostenlos Laden: Hier ist es jetzt nicht mehr möglich

Wenn es um das kostenlose Laden geht, gehörten Ikea, Aldi und Lidl zu den beliebtesten Optionen. Inzwischen kostet das Laden von E-Autos überall Geld. Bei Aldi und Lidl lässt sich nichts mehr kostenlos Laden. Somit ist Ikea eine der wenigen Möglichkeiten geblieben, während des Einkaufs noch das E-Auto gratis mit neuer Energie zu versorgen. An einigen Standorten in der Schweiz müssen aber auch Ikea-Kunden für das Aufladen ihres Elektrofahrzeugs zahlen. Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass Ikea künftig fürs Laden auch in Deutschland Geld verlangen wird.

Ikea: Bleibt das kostenfreie Laden?

Stand heute können Ikea-Kunden in Deutschland an allen 54 Filialen des Möbelriesen ihre Elektroautos aufladen. Die Möbel-Kette besitzt weit über 220 Ladestationen. Diese waren bislang nicht mit einer Bezahlfunktion ausgestattet und vorerst wird das auch so bleiben: „Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, dass sie mit einem möglichst kleinen CO₂ Fußabdruck zu uns kommen können.“

Auf Nachfrage des Online-Technikmagazins MobilFlip teilte Ikea mit, dass der Service auch in Zukunft erst einmal bestehen bleiben soll. „Bisher können Ikea Kund*innen während der Öffnungszeiten ihr Elektrofahrzeug hier kostenlos aufladen. Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Energiemarkt evaluieren wir diesen Service derzeit und schließen nicht aus, das Angebot in Zukunft neu zu gestalten.“ Weiter heißt es: „Daher arbeiten wir an einem zukunftsfähigen Konzept zur Ausweitung der Elektromobilität.“

Für alle Kunden mit vollelektrischen Fahrzeugen, die das Lade-Angebot beansprucht haben und auch in Zukunft weiter gerne nutzen möchten, dürften diese Aussagen eine Erleichterung bedeuten. Sie können ihre Einkaufs-Tour beim Möbel-Giganten weiterhin genießen und müssen sich bundesweit nicht auf Kosten für das E-Auto-Laden einstellen.

Neue Google Maps Version findet auch kostenfreie Ladesäulen

Ferner gibt es für alle Google Maps Nutzer erfreuliche Nachrichten. Die neuste Google Maps Version 11.65, die sich zurzeit noch in der Beta-Version im Testmodus befindet, ist bald erhältlich. Diese könnte das Leben von E-Autofahrern um einiges erleichtern. Vor allem könnten profitieren diejenigen, die kein Android-Auto im Fahrzeug haben. Es sollen viele neue Funktionen dazukommen wie: „Wenn Sie dort ankommen ist ihr Akku leer.“ Laut dem Online-Magazin IMTEST handelt es sich konkret um folgende Benachrichtigungen: