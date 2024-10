Düsteres Fantasy-Abenteuer mit Jean Reno: Hier landet der Film exklusiv

Das beliebte Rollenspiel „Werwolf“ dürfte vielen ein Begriff sein. Gerade auf Partys schlüpfen Gäste gerne in die Rolle von Dorfbewohnern, Hexen, Seherinnen und Werwölfen, die im malerischen Dörfchen Düsterwald wohnen. Es gilt, Identitäten aufzudecken und das Böse auszurotten. Doch was geschieht, wenn dieses Spiel auf einmal zu Realität wird?

Die Werwölfe von Düsterwald – mehr als nur ein Spiel

Man kennt es bereits aus Filmen wie etwa „Jumanji“: Das Spiel wird Realität. Genau das geschieht in „Die Werwölfe von Düsterwald“ der Familie von Jérôme Vassier (Franck Dubosc), als genau dieser im Urlaub in die Spielwelt von „Die Werwölfe von Düsterwald“ eintauchen will. Zumindest ist das der Plan von Jérôme, doch seine Frau Marie (Suzanne Clément), Opa Gilbert (Jean Reno) und die Kinder haben Besseres vor. Doch als Jérôme an der Holzschatulle des Spiels herumfingert, schlägt die Magie zu und verfrachtet die gesamte Familie in eine andere Zeit. Sie finden sich plötzlich in einem Bauernhaus im Dörfchen Düsterwald wieder – im Jahr 1497.

Erst langsam realisieren sie, was ihnen zugestoßen ist. Die Frage ist: Wie kommen sie wieder zurück? Sie versuchen, die Magie, die sie nach Düsterwald brachte, zu nutzen. Doch so einfach funktioniert das für die Familie nicht. Stattdessen sehen sie sich mit dem Problem konfrontiert, durch Düsterwald zu laufen und die Lösung für ihr Problem zu finden. Doch nicht nur Intrigen und Betrügereien lauern hinter jeder Ecke – sondern auch Ritter und blutrünstige Werwölfe. Und man weiß nie, wer sich als Nächstes bei Vollmond in einen verwandelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Französisches Fantasy-Abenteuer bei dir Zuhause

Der Fantasy-Film „Die Werwölfe von Düsterwald“ ist brandneu aus dem Jahr 2024. François Uzan führte Regie. Der Regisseur stand unter anderem auch bei „Die Wahlkämpfer“ oder „Akropolis Bonjour“ hinter der Kamera. Nun feiert die französische Abenteuerkomödie seine Streaming-Premiere und ist exklusiv bei Netflix verfügbar.