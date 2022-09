Du willst ein iPhone 14? So viel bekommst du für dein altes Apple-Smartphone

Für den Verkauf oder eine Inzahlungnahme eines alten iPhones gibt es viele Möglichkeiten. So bietet Apple beispielsweise die vermutlich einfachste Art und Weise. Direkt beim Kauf des neuen iPhone 14 kannst du dein altes Modell für den Trade-In vormerken. Dieser einfache Eintausch hat jedoch den Nachteil, dass Apple in der Regel nicht so viel zahlt wie andere Anbieter. Eine Alternative ist eBay Kleinanzeigen. Der private Verkauf ist etwas aufwendiger, kann aber mehr Geld für das neue Smartphone bedeuten. Das Unternehmen hat nun eine Übersicht zusammengestellt, die die Preise einiger alter Geräte umfasst.

iPhone 11 und neuer: Was bringt das alte Apple-Handy?

Die Zahlen des aktuellen Berichts basieren auf den Angeboten vom 24. August. Mit der anstehenden Verfügbarkeit des iPhone 14 werden die Preise der gebrauchten Geräte sehr wahrscheinlich schnell fallen. Wenn du also das Maximum deines alten Smartphones herausholen willst, solltest du mit dem Verkauf nicht lange warten.

Im Gegensatz zu Apple und diversen anderen Anbietern unterscheidet eBay auch bei den Kapazitäten. Während es also beim iPhone-Hersteller selbst keinen Unterschied macht, ob du ein iPhone 13 Pro Max mit 128 GB oder 1 TB abgibst, spielt dies bei den folgenden Zahlen in der Tat eine Rolle. Gleichzeitig sind natürlich auch der Zustand und das konkrete Modell ein wichtiger Aspekt, der Auswirkungen auf den Wert hat.

Den Anfang macht in der Übersicht von eBay Kleinanzeigen das iPhone 11 aus dem Jahr 2019. Für das noch im runden Design gefertigte Smartphone kannst du zwischen 375 (64 GB) und 450 Euro (128 GB) erwarten.

Beim iPhone 12 waren es laut dem Bericht durchschnittlich zwischen 500 (64 GB) und 600 Euro (256 GB). Etwas geringer fallen die Preise beim iPhone 12 mini aus. Hier spricht man von zwischen 475 (64 GB) und 570 Euro (128 GB).

Das iPhone SE 3 aus dem Jahr 2022 schafft es auf 400 bis 565 Euro für 64 beziehungsweise 256 GB. Apples offizieller Preis für die 256-GB-Version beträgt derzeit 749 Euro.

Das iPhone-Angebot wurde in diesem Jahr um das 14 Plus erweitert

Vom 13 und 13 Pro zum iPhone 14

Wer den Sprung vom letztjährigen Modell auf das iPhone 14 machen will, kann noch deutlich mehr erwarten. Ein iPhone 13 bringt zwischen 675 (64 GB) und 850 Euro (512 GB). Beim iPhone 13 mini sind es 665 bis 875 Euro bei den gleichen Kapazitäten.

Wer im vergangenen Jahr zu den teuersten iPhones gegriffen hat, wird derzeit auch beim Verkauf noch belohnt. Die normale Pro-Version des iPhone 13 spülte zwischen 900 (128 GB) und 1.240 Euro (1 TB) in die Geldbörse. Beim 13 Pro Max ist es erwartungsgemäß noch etwas mehr. Hier reicht die Spanne von 1.075 bis 1.350 Euro. Ein guter Anfang für den Kauf eines neuen iPhone 14 Pro.

Weitere Tipps für den Verkauf

eBay hat neben den reinen Preisen auch noch einige wichtige Tipps für einen erfolgreichen Verkauf. So ist es von Vorteil, wenn du das gebrauchte Smartphone mit der Originalverpackung und Anleitungen anbieten kannst. Du solltest außerdem dein Angebot mit den passenden Attributen, dazu gehören etwa Zubehör oder Zustand, versehen.

Bei etwaigen Mängeln sollten diese auf den Bildern gut sichtbar sein. Du solltest außerdem einen neutralen Hintergrund für die Fotos wählten. Insgesamt gilt außerdem, dass mit der Zahl der Bilder der Verkaufserfolg erheblich steigt.

Vor dem Versenden solltest du natürlich sicherstellen, dass du deine persönlichen Daten vom Gerät entfernt hast. Außerdem solltest du Find My/Wo ist? deaktivieren, sodass der neue Besitzer das Smartphone auch nutzen kann.