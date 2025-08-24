DSL-Hammer: Keine Laufzeit, keine Anschlusskosten und nur 33 Euro

Das Festnetz stirbt aus, aber schnelles Internet bleibt gefragt. Wer auf einen klassischen Telefonanschluss verzichten kann, bekommt jetzt bundesweit ein Angebot ohne Laufzeit und Einmalkosten für schnelles DSL.
Das Ende von DSL wird vorbereitet
Seit einem Jahr bietet Congstar unter dem Namen „congstar Zuhause“ zwei reine Internet-Tarife per DSL an. Sie verzichten bewusst auf einen klassischen Telefonanschluss und konzentrieren sich stattdessen auf das, was wirklich zählt: schnelles Internet zu einem fairen Preis. Zum ersten Geburtstag des Angebots gibt es nun einen besonderen Deal. Wer bis zum 12. Oktober 2025 einen der beiden Tarife bucht, spart dauerhaft bei der monatlichen Grundgebühr und zusätzlich die einmalige Anschlussgebühr von 50 Euro. Das ist in Kombination einmalig im Markt. Der Tarif congstar Zuhause 100 Flex kostet so nur 33 statt 35 Euro. Die Variante mit 250 Mbit/s ist für 40 statt 45 Euro erhältlich. Beide Tarife kommen ohne Vertragslaufzeit und lassen sich über die congstar-App verwalten. Zum Vergleich: Bei 1&1 kostet ein DSL-Anschluss mit 100 Mbit/s derzeit 39,99 Euro, mit 250 Mbit/s 44,99 Euro – nach Ende einer Neukundenpromotion und mit zwei Jahren Mindestlaufzeit.

Kein Telefonanschluss enthalten

Dass Congstar auf einen Telefonanschluss verzichtet, ist kein Nachteil, sondern ein Spiegel des Nutzerverhaltens. Die meisten Kunden telefonieren ohnehin nur noch mit dem Handy. Nach Angaben der VATM Marktstudie 2025 wird dieses Jahr nur noch 138 Millionen Minuten pro Tag im Festnetz telefoniert. Vor zehn Jahren waren es noch 360 Millionen. Zum Vergleich: Per Mobilfunk sind es aktuell täglich 407 Millionen Minuten. Hinzu kommen Apps wie WhatsApp und zahlreiche Videokonferenzen und Telefonate. Sie machen zusammen laut VATM täglich etwa eine Milliarde (!) Gesprächsminuten in Deutschland aus. Ein DSL-Anschluss ohne Festnetz-Option reduziert nicht nur die Kosten, sondern auch die Komplexität des Anschlusses.

Kein Glasfaseranschluss möglich, Alternative beim Mitbewerber mit Telefonanschluss

Das Angebot richtet sich an alle, die schnelles Internet wollen, aber keine langen Vertragsbindungen mögen. Doch obwohl Congstar primär die junge Kundschaft anspricht, setzt der Discounter der Telekom ausschließlich auf VDSL. Selbst wenn bei dir schon Glasfaserleitungen der Telekom verlegt sind, kannst du diese aktuell nicht über Congstar buchen.

Noch günstiger geht es übrigens bei Sim24, einer Discountmarke von 1&1. Ein monatlich kündbarer DSL-Anschluss kostet dort 32,99 Euro (100 Mbit/s) bzw. 34,99 Euro für 250 Mbit/s bei monatlicher Kündigungsmöglichkeit und inklusive einer Telefon-Flatrate. Allerdings fallen knapp 50 Euro Einmalkosten für die Schaltung der Leitung an. Das hat sich jedoch bei dem schnellen 250-Mbit/s-Anschluss mit fünf Euro Ersparnis im Monat gegenüber congstar schon nach zehn Monaten gerechnet.

Dass nicht jedes Angebot so günstig ist, wie es scheint, zeigt übrigens aktuell die Deutsche Telekom. Sie wirbt mit schnellem Internet für 9,95 Euro. Tatsächlich kostet der Anschluss aber sehr schnell sehr viel mehr.

Zwei Laptops und ein zwei Handys in einer Homeoffice-Situation mit einer Videokonferenz
Jetzt weiterlesen
DSL, Kabel & Co: So schnell muss dein Internetanschluss wirklich sein

