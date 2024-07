Dieser Film bricht einen Rekord nach dem anderen

Damit haben nicht einmal Hollywood-Macher gerechnet. Eigentlich brechen aufwendig produzierte Hollywood-Filme oder auch Serien verschiedene Rekorde. Pixar konnte sich nun einen Platz in der Liste der erfolgreichsten Animationsfilme sichern. Genauer gesagt, sichert sich ein neuer Film nicht nur irgendeinen Platz, sondern gleich den Spitzenplatz. Wie hat es der neue Platzhirsch geschafft, seinen Konkurrenten vom Thron zu stürzen und sich den ersten Platz zu sichern?

Pixar: Dieser Film ist die neue Nummer Eins

Spitzenreiter war bisher „Die Eiskönigen 2“. Seit dem Kinostart im Jahr 2019 hat der Streifen, der im englischsprachigen Original mit „Frozen II“ betitelt ist, 1,45 Milliarden US-Dollar in die Kinokassen eingespielt. Hierzulande haben sich rund 6,7 Millionen Menschen für einen Kinobesuch aufgrund des Animationsfilms entschieden. Auf der Weltrangliste ist der Disney-Hit jetzt aber nicht mehr auf dem ersten Platz zu finden. Neuer Spitzenreiter ist „Alles steht Kopf 2“, der seit seiner Premiere Mitte Juni dieses Jahres mehr als 1,46 Milliarden US-Dollar eingespielt hat. In Deutschland ist „Inside Out 2“ (Originaltitel) am 12. Juni erschienen und hat bislang etwa 3,9 Millionen Besucher ins Kino gezogen.

Der erste Teil des Pixar-Hits wurde 2015 veröffentlicht und erzählt von verschiedenen Emotionen und Abenteuern im Kopf von Riley. Am 24. Juli 2024 bedanken sich die kalifornischen Animationsmacher via X (vormals Twitter) beim Publikum. „Wir sind außer uns vor Freude! Danke an alle Fans auf der ganzen Welt, die ‚Alles steht Kopf 2‘ zum größten Animationsfilm aller Zeiten gemacht haben.“ Weiterhin ist der Mitte Juni erschienene Animationsfilm „Alles steht Kopf 2“, der erste Spielfilm des laufenden Jahres, der die Milliarden-Marke an den Kinokassen geknackt hat.

„Alles steht Kopf“: Erster Teil war bereits ein Erfolg

2015 feierte der erste Film, „Alles steht Kopf“, seine Kinopremiere. Schon damals spielte der Animationsfilm rund 859 Millionen Dollar ein. Zwar entpuppt sich der zweite Spielfilm zu einem wahren Erfolg, jedoch haben die kalifornischen Animationsstudios lange mit einer regelrechten Durststrecke zu kämpfen gehabt. Filme wie „Elemental“ und „Lightyear“ haben keine bahnbrechenden Einspielrekorde aufgestellt. „Alles steht Kopf 2“ hat das jetzt geändert.