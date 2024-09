Dieser Film ist nicht nur ein altbekannter Actionfilmklassiker aus dem Jahr 2005. Dieser Film brachte auch „Brangelina“ zusammen, sprich Brad Pitt und Angelina Jolie. Zwar sind die zwei Weltstars 15 Jahre später privat nicht mehr zusammen, „Mr. und Mrs. Smith“ vereint beide jedoch nach wie vor.

Liebe zwischen Waffen und Action: Das sind Mr. und Mrs. Smith

Wenn man so will, beginnt der Film „Mr. und Mrs. Smith“ in Romeo und Julia-Manier – denn die zwei Auftragskiller John (Brad Pitt) und Jane (Angelina Jolie) morden im Auftrag unterschiedlicher Organisationen. Doch als die beiden zufällig aufeinandertreffen, verlieben sie sich und heiraten prompt. Im Hinblick auf ihre Profession ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Beide gelten als die gefährlichsten Auftragskiller der Welt. Doch das Pikante an der Liebesgeschichte von Mr. und Mrs. Smith ist, dass das Ehepaar nichts vom Beruf des jeweils anderen ahnt. So leben sie sechs Jahre lang nach Außen ein gewöhnliches Leben ohne Vorkommnisse, amerikanische Vorstadtidylle inklusive.

Das ändert sich jedoch, als die Agenten aufeinander angesetzt werden. Langsam dämmert es den Eheleuten, was ihr Liebster in Wahrheit macht. Das Doppelleben fliegt auf und ein Kampf an Messers Schneide folgt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Hier siehst du Brangelina im Stream

Jetzt kannst du die Liebes-Actionkomödie auch bei dir Zuhause streamen. Amazon Prime Video holt sich „Mr. und Mrs. Smith“, sodass Abonnenten den Film ohne Zusatzkosten streamen können. Neben Pitt und Jolie spielen unter anderem auch Vince Vaughn als Eddie, Kerry Washington als Jasmine und Adam Brody als Benjamin „The Tank“ Danz mit.

Passend dazu veröffentlicht Amazon Prime Video nun ein Remake des Actionsfilms – allerdings in Serienform. Die Grundgeschichte ist dabei die gleiche, an einigen Stellen jedoch harmonisch angepasst, wie Zeit Online berichtet. In den Hauptrollen sind Donald Glover und Maya Erskine zu sehen. Alle acht Folgen von „Mr. und Mrs. Smith – die Serie“ sind bei Prime verfügbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt