Diesel-Verbot ab 2026: Jetzt findet ein Umdenken statt

Wer ein E-Auto hat, genießt viele Vorteile. So zahlt man beispielsweise bis 2030 keine Kfz-Steuer, man darf kostenlos parken und im Stau rechts überholen. Und alle, die weiterhin Verbrenner fahren, werden bestraft. Zum Beispiel mit Fahrverboten, die in einigen Städten in Deutschland bereits in Kraft getreten sind. Doch das soll erst der Anfang gewesen sein. Im Oktober sollte ein weiteres Verbot für Diesel greifen. Und Autofahrern, die dagegen verstoßen, sollte sogar der Führerschein entzogen werden.

Diesel-Fahrer zum Umsteigen zwingen?

Erst machten Politik und Industrie Autofahrern den Diesel schmackhaft und nun gilt der Verbrenner als Dreckschleuder, die möglichst schnell aus den Städten raus soll. Und diejenigen, die ihren Diesel nicht von selbst entsorgen wollen, werden mancherorts eben dazu gezwungen. In Stuttgart und München etwa, wo Diesel-Fahrzeuge teilweise verboten sind. Doch nun findet – langsam aber sicher – ein Umdenken statt. Hamburg und Berlin etwa haben die 2018 und 2019 eingeführten Fahrverbote wieder abgeschafft. Mehr noch.

Am 1. Oktober 2025 sollten in den norditalienischen Regionen Piemont, Lombardei, Emilia Romagna und Venetien Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge der Norm Euro 5 in Kraft treten. Das berichtet der ADAC und bezog sich dabei auf „mehrere Medien“. Doch nun das Aus. Die Diesel-Fahrverbote kommen doch nicht. Das haben die italienische Regierung und das Parlament beschlossen. Aber: Die Verbote wurden nur um ein Jahr verschoben. Das heißt: Statt im Oktober 2025 wird dem Diesel mit Euro 5 Norm eben 2026 der Zapfhahn abgedreht.

Fahrverbote in Köln, Bonn und Co.

Sah es lange Zeit so aus, als würden Diesel nach und nach aus Städten verbannt werden, kommt jetzt die Kehrtwende. Mit dem Aus für das Diesel-Aus geht die italienische Regierung auf Konfrontationskurs mit der EU-Kommission in Brüssel. Und die seit langer Zeit geplanten und angekündigten Fahrverbote in Städten wie Bonn, Essen, Frankfurt, Mainz, Köln und Gelsenkirchen sind bislang immer noch nicht umgesetzt. Vermutlich auch deshalb, weil viele Autofahrer an ihrem Verbrenner festhalten und sich kein teures E-Auto leisten können oder wollen. Und auch für 2026 sind in Deutschland derzeit keine neuen, landesweit einheitlichen Diesel-Fahrverbote angekündigt – auch wenn die Möglichkeit weiterer lokaler Einschränkungen in besonders belasteten Städten besteht.