E-Auto-Knaller: Kostenloses Parken wird eingeführt

Als Fahrer eines Stromers genießt man Vorteile, die es für Verbrenner nicht gibt. Neben Einsparungen bei der Steuer versuchen Städte und Gemeinden Autofahrern das E-Auto schmackhaft zu machen. Das Elektromobilitätsgesetz gibt Elektroautofahrern weitere Privilegien und Sonderrechte. Neben dem Erlass von Gebühren auf öffentlichen Parkplätzen dürfen E-Auto-Fahrer auch auf Straßen und Wegen fahren, die für Fahrer von Diesel und Benzinern tabu sind. So gibt es mancherorts Sonderspuren, die etwa nur Busse und/oder Taxen befahren dürfen. Hat eine Kommune Interesse daran, darf sie diese Spur auch für Elektroautos freigeben. Nun gesellt sich kostenloses Parken zu den Vorteilen.

Kostenlos Parken: Welche E-Auto-Fahrer davon profitieren

In einem Kommentar beschrieben wir vor einer Weile, dass das E-Auto im Grunde nur etwas für Reiche ist. Und die, die ohnehin genug Geld für einen teuren Stromer, eine Solaranlage auf dem Dach und eine Wallbox in der Garage haben, müssen bald auch nicht mehr für Parkplätze bezahlen. „Der Ministerrat hat heute beschlossen, dass elektrisch betriebene Fahrzeuge (reine E-Autos und von außen ladbare Hybride) in Bayern auf öffentlichen Verkehrsflächen für eine Dauer von drei Stunden kostenfrei parken können“, erklärt die Bayerische Staatsregierung.

Die geplante Verordnung tritt am 1. April 2025 in Kraft. Sie sieht eine generelle Befreiung von Parkgebühren für die Dauer von drei Stunden vor. Das bedeutet: Wer in Bayern ein E-Auto fährt, darf demnächst auf öffentlichen Parkplätzen drei Stunden gratis parken, auch wenn es kein Schild anzeigt. Bis April ist kostenloses Parken aber nur erlaubt, wenn ein Verkehrszeichen es erlaubt.

Die Gründe der Politik

Mit kostenlosem Parken will man neue Impulse zur Beschaffung von Elektroautos setzen, „sodass eine Lenkungswirkung zugunsten klima- und umweltfreundlicher Fahrzeuge entsteht“. Die Zahl der E-Auto-Neuzulassungen in Deutschland ist in diesem Jahr deutlich zurückgegangen. Auch, weil die Regierung den Umweltbonus vorzeitig gestrichen hat. Das ist aber nicht der einzige Grund. „Um den Klimaschutz zu verbessern und die Anschaffung von E-Fahrzeugen attraktiver zu machen, bedarf es somit neuer Anreize, um die Elektromobilität zu fördern“, sind sich die zuständigen Politiker sicher.