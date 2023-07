Diese neuen Blitzer erkennen jetzt, ob du ein Handy in der Hand hast

Bis zu 230 Euro Strafe, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot droht allen, die ihr Handy am Steuer nutzen. Das zeigt: Die Polizei kennt keinen Spaß, wenn es um das Handy am Steuer geht. Und sie geht mit allen Mitteln dagegen vor. Die neuen KI-Kameras wurden bereits im Mai angekündigt. Nun wurden sie aufgestellt. Und in nur einer Woche gingen den Beamten hunderte Autofahrer ins Netz. Mithilfe eines mit KI ausgestatteten Kamerawagens hat die Polizei 500 Verkehrsdelikte identifiziert. Das Besondere an dem Blitzer: Du musst nicht zu schnell fahren, um erfasst zu werden. Die Kameras erkennen, ob du ein Handy am Steuer benutzt. Und das nicht nur, wenn du es zum Telefonieren am Ohr hältst.

Blitzer fotografieren aus mehreren Winkeln

Der Transporter, wie im folgenden Bild zu sehen ist, ist mit zwei Kameras ausgestattet. Statt einer Kamera, wie sie im normalen Blitzer vorkommt, nehmen die beiden Kameras Bilder aus verschiedenen Winkeln auf. Eine der beiden ist in einem flachen Winkel angebracht und erkennt dank künstlicher Intelligenz, ob der Autofahrer sein Handy ans Ohr hält und der Sicherheitsgurt angelegt ist. Die zweite Kamera fotografiert aus einem steilen Blickwinkel. Das ermöglicht den Beamten beim Sichten der Bilder zu erkennen, ob Autofahrer das Handy in der Hand hatten, um etwa Nachrichten bei WhatsApp zu schreiben.

Neue Blitzer erkennen jetzt, ob du ein Handy in der Hand hast

→ Blitzer austricksen: So fährst du zu schnell, ohne geblitzt zu werden

„Die Ergebnisse, die wir in nur einer Woche erhalten haben, zeigen leider, wie häufig diese Straftaten vorkommen“, sagt Simon Gomer, Leiter der Safer Roads Einheit. „Wir werden weiterhin die Botschaft verbreiten, dass Ablenkung beim Fahren tödlich ist, diese Straftaten bestraft werden und soziale Gewohnheiten geändert werden müssen.“ Die gute Nachricht für alle Autofahrer: Diese neuen „Blitzer“ kommen bisher nur in England zum Einsatz. Aber: In Deutschland ist ein ganz ähnliches System im Einsatz.

Pro Stunde: 20 Mal Handy am Steuer

Die Polizei Rheinland-Pfalz ist dafür eine Kooperation mit der niederländischen Polizei eingegangen und erprobt das Monocam-System auf den Straßen. Eine Kamera, die etwa auf einer Unterführung aufgestellt ist, sammelt Bildmaterial und die Software erkennt, ob der Autofahrer ein Handy nutzt. Ist das der Fall, wird das Material an die Polizei weitergeleitet. Ein erster Test bei dichtem Verkehr an der Autobahn 60 bei Mainz hatte rund 20 Verstöße pro Stunde ergeben. Und das, obwohl ein großes Schild mit einem Piktogramm einer Kamera und der Aufschrift „Überwachung Handyverbot“ auf die Kontrolle hinwies. In Zukunft dürften mehr und mehr solcher Blitzer aufgestellt werden.