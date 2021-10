Diese neue Funktion macht Signal besser als WhatsApp

WhatsApp ist populär und bietet regelmäßig neue Funktionen. Jüngst erst integrierte man eine neue Pause-Funktion, neue Möglichkeiten für Sprachnachrichten oder gar die Chance, heimlich auf WhatsApp unterwegs zu sein. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Vor allem Signal konnte 2021 von dem WhatsApp-Skandal Anfang des Jahres profitieren. Und nun bootet der Messenger den Platzhirsch mit einer spezifischen Funktion aus.

Signal überbietet WhatsApp mit neuer Funktion

Mit mehreren Personen gleichzeitig telefonieren – und sie dann auch noch als Bewegtbild sehen. Das ist spätestens seit der Corona-Pandemie Gold wert. Besonders praktisch: Über den Messenger zu telefonieren, über den man mit Freunden und Familie sowieso schon in Kontakt steht. Hier setzt Signal an und optimiert das Feature deutlich.

So kannst du ab sofort nicht mehr nur mit einer Handvoll Leuten per Video telefonieren, sondern mit einer Gruppe von 16 Leuten. Dabei ist es egal, welche Betriebssysteme deine Gesprächspartner nutzen – die Teilnehmerzahl gilt sowohl für Android als auch iOS. Außerdem ist es nicht von Belang, was für ein Gerät du für das Telefonat nutzt: Du kannst dein Smartphone, aber beispielsweise auch die Desktop-Version von Signal nutzen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Das ist außerdem neu

Damit nicht genug: Signal kannst du nun auch als Notizblock benutzen. Das ist besonders praktisch, wenn du per Videotelefonie Dinge organisierst oder dir merken musst, was deine Freude in einer ewig andauernden Audionachricht erzählen. Du kannst direkt im Messenger selbst etwa Listen oder Erinnerungen anlegen, ohne zwischen zwei Apps hin- und herspringen zu müssen.

Wenn du ein Freund von Stickern bist, lässt sich ein individuell erstelltes Exemplar kreieren und an jemanden verschicken. Zuletzt führte Signal etwa die Möglichkeit ein, Fotos in 4K-Qualität zu versenden.