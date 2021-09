Diese WhatsApp-Funktion verändert alles: So bist du bald heimlich unterwegs

Jeder kennt die Situation: Man hat unzählige unbeantwortete Nachrichten bei WhatsApp offen und will diese in Ruhe beantworten. Doch manche Kontakte verlangen postwendend Antwort von dir – und sind sonst in manchen Fällen geknickt. Der „Zuletzt Online“-Stempel spielt dir dann nicht besonders in die Karten. Doch genau das soll sich in Zukunft ändern.

So bist du auf WhatsApp heimlich unterwegs

Der gut informierte Blog WABetaInfo hat herausgefunden, dass WhatsApp genau diesen Stempel in Zukunft verändern wird. Und das zu deinen Gunsten. Bis dato hast du die Möglichkeit, in den Einstellungen des Messengers entweder ganz oder gar nicht zu zeigen, wann du zuletzt online warst. Einzelne Kontakte können nicht ausgewählt werden.

In der Beta-Version von WhatsApp ist aber genau diese Funktion nun aufgetaucht. So ist es sowohl unter iOS als auch Android in Zukunft möglich, spezifische Optionen dazu einzustellen. Neben „Jeder“, „Meine Kontakte“ und „Niemand“ kannst du in Zukunft deinen Online-Status auch nur vor bestimmten Personen verbergen. Dementsprechend kommt ein eigenes Eingabefeld dazu, wo du die jeweiligen Kontakte auswählen kannst.

Die betreffenden Personen merken von deiner Einstellung nichts. Sie sehen lediglich nicht mehr, wann du das letzte Mal online gewesen bist. So, wie es aktuell auch der Fall ist, wenn du die Option „Niemand“ auswählst.

Messenger entwickelt sich rasant

Die neue Funktion zum Online-Status befindet sich derzeit noch in der Beta-Version. Somit ist unklar, wann WhatsApp die Option für iOS- und Android-Nutzer final ausrollt. In den vergangenen Wochen hat sich die zu Facebook gehörende App aber rasch weiterentwickelt.

So wurde zuletzt bekannt, dass WhatsApp an einer Lösung arbeitet für alle, die von Sprachnachrichten genervt sind. Daneben kommt eine neue Foto-Funktion, die es dir erlaubt, deine eigenen Fotos direkt in der App in Sticker zu verwandeln und zu verschicken. Möchtest du auf eine Nachricht nicht mit einem Sticker antworten, kannst du alsbald stattdessen auch mit einem Emoji direkt auf den Text reagieren.