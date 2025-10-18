Diese 9 beliebten Galaxy-Smartphones erhalten jetzt Android 16

Samsung war zwar nicht der erste Hersteller, der seine Smartphones auf Android 16 aktualisiert hat, hält aber einen konstanten Rhythmus an One UI 8-Updates bei. Jetzt sind auch neun beliebte Mittelklasse-Modelle der Galaxy-Reihe dran.
Samsung Galaxy A53 5G Rückeseite in vier Farben.
Galaxy A53 und A33Bildquelle: Samsung
  • Teilen

Nachdem die meisten Flaggschiff-Geräte bereits Android 16 erhalten haben, richtet Samsung seine Aufmerksamkeit nun auf die populären Galaxy-A- und Galaxy-M-Serien. Der südkoreanische Hersteller hat kürzlich neun Modelle seiner meistverkauften Reihen in den One UI 8-Rollout aufgenommen. Hier ist die Liste.

Die Updates werden derzeit in Asien ausgerollt. Europäische Modelle müssen möglicherweise noch ein paar Tage warten, bis sie die Update-Benachrichtigung erhalten. Zählt man die lokalen Varianten der in Europa verkauften Modelle hinzu – die meisten davon erschienen 2024 oder 2023 – steigt die Zahl sogar auf 14 Geräte:

So prüfst du, ob das Update für dein Smartphone verfügbar ist:

  • Öffne die Einstellungen-App.
  • Wähle Software-Update.
  • Tippe auf Herunterladen und installieren.
