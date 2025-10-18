Diese 9 beliebten Galaxy-Smartphones erhalten jetzt Android 16

Nachdem die meisten Flaggschiff-Geräte bereits Android 16 erhalten haben, richtet Samsung seine Aufmerksamkeit nun auf die populären Galaxy-A- und Galaxy-M-Serien. Der südkoreanische Hersteller hat kürzlich neun Modelle seiner meistverkauften Reihen in den One UI 8-Rollout aufgenommen. Hier ist die Liste.
Die Updates werden derzeit in Asien ausgerollt. Europäische Modelle müssen möglicherweise noch ein paar Tage warten, bis sie die Update-Benachrichtigung erhalten. Zählt man die lokalen Varianten der in Europa verkauften Modelle hinzu – die meisten davon erschienen 2024 oder 2023 – steigt die Zahl sogar auf 14 Geräte:
- Galaxy A33
- Galaxy A53
- Galaxy M15 / Wide 7
- Galaxy M34 / F34
- Galaxy M35
- Galaxy M53 / Quantum 3
- Galaxy M54 / F54
- Galaxy M56 / F56
- Galaxy Xcover 7 Pro
So prüfst du, ob das Update für dein Smartphone verfügbar ist:
- Öffne die Einstellungen-App.
- Wähle Software-Update.
- Tippe auf Herunterladen und installieren.
