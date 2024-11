Diese 21 E-Autos haben eine geheime Superkraft, die niemand kennt

Bei E-Autos denken viele als Erstes an den Niedergang der deutschen Autoindustrie, an Verbrennerverbote und zu geringe Reichweiten. Doch das sind alles Dinge, die viel heißer diskutiert werden, als sie wirklich sind. Denn VW, BMW, Mercedes und Co sind in der Vergangenheit schon durch ähnlich herausfordernde Situationen gekommen, ein echtes Verbrennerverbot ist noch Jahre entfernt und die Reichweiten werden ebenfalls immer größer. Zeit also, die doch eher unbekannten Vorteile von E-Autos zu beleuchten.

Das Auto als Energiespeicher

Bidirektionales Laden ist eine hervorragende Sache, doch es hapert noch an der Umsetzung. Theoretisch ist es aber möglich, die E-Auto-Batterie als Akku für den Strom zu benutzen, den die Solaranlage auf dem Dach herstellt – ohne dass man eine weitere Batterie im Keller benötigt. Kommst du also mit deinem E-Auto nach Hause und du hast noch Restenergie im Tank, kannst du diese fürs Kochen nutzen und musst nicht auf Netzstrom ausweichen, nur weil deine Solaranlage wegen Dunkelheit keinen Strom mehr liefert. Am kommenden Tag kannst du das Auto, sobald die Sonne aufgeht, mit Sonnenenergie wieder aufladen.

Doch nicht alle aktuellen E-Auto-Modelle bieten diese Funktion. Vor allem der Pionier Tesla hat kein bidirektionales Laden an Bord. Doch auch Mercedes verzichtet aktuell auf diese Möglichkeit, das Laden an der heimischen Steckdose umzudrehen. Neben der geringen Auswahl an Modellen kommt noch die nicht vereinheitlichte Stecker-Ausstattung dazu. So setzen manche Hersteller auf Schuko-Stecker, andere auf CSS und wieder andere auf CHAdeMO. Manche dagegen bieten direkt mehrere Standards an und damit eine hohe Flexibilität.

Bidirektionales Laden: Diese Modelle können es

Der ADAC hat eine Liste mit Stromern zusammengestellt, die das schon können. Von den 21 Modellen stammen gleich sechs aus dem VW-Konzern. Neben dem Cupra Born mit 77 kWh Akku und dem Skoda Enyaq mit dem gleichen Akku, stattet VW selbst seine ganze ID-Palette damit aus. So gibt es den ID.3, ID.4, ID.5 und den ID Buzz jeweils mit der 77 kWh Batterie mit bidirektionalem Laden. Doch VW steht nicht allein auf weiter Flur. Auch die folgenden Modelle können zumindest zum Teil deinen Heimspeicher ergänzen oder ersetzen: