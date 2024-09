Die IFA bei überMORGEN: Das erwartet unser Experte

Die IFA 2024 startet aktuell und die Messe platzt zum Geburtstag aus allen Nähten. Hunderte Aussteller präsentieren in Berlin ihre neuen Produkte, Dienste und Software-Lösungen. Die Redaktion ist selbstverständlich vor Ort und berichtet live von der Elektronikmesse. Wir erklären euch in unserem Podcast „überMORGEN“, was wir von der IFA in diesem Jahr erwarten.

Smartphone-Experte klärt auf

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit unserem Experten für Smartphones, Staubsaugerroboter und alle möglichen elektronische Gadges, Timo Brauer. Er wird auch in unserem Messe-Special von überMORGEN vor Ort berichten. Doch er hat nicht nur die besten Smartphones und Gadges im Gepäck, sondern bringt auch seine Erwartungen mit in die neue Folge von überMORGEN. Und dabei geht es um viel mehr als nur KI.

In den Rubriken Zukunftsrausch testet für euch Carsten von Casa Casi Gemini Live und erklärt, was bisher zu beachten ist – und dabei gibt es eine echte Überraschung. Im Tech-Check geht es um einen Solarhut von Ecoflow. Artem ordnet das neue Gadget ein und erklärt, was du davon erwarten kannst. Und bei den Favoriten dreht sich heute alles um den Music Frame von Samsung. Den hat sich Michael angeschaut und erklärt, was er kann und warum du mit dem Kauf noch warten solltest.

