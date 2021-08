DHL plant große Neuerung: Das bedeutet es für dich als Kunden

Die Paketflut, die es insbesondere seit der Corona-Pandemie gibt, wird von DHL aktuell in erster Linie von Paketwagen bewältigt. Doch das hat in Zukunft ein Ende – zumindest halbwegs. Denn die DHL plant eine Umstrukturierung, die nicht nur mit dem Klimawandel, sondern auch mit dem Ziel der CO2-Reduktion bis 2030 sowie dem Politik-Projekt „Fit für 55“ zusammenhängt. Anstatt nur auf Fahrzeuge zu setzen, möchte DHL künftig weitere Flugzeuge einsetzen. Bis jetzt sind rund 200 Flieger für den Paketdienst unterwegs. Doch den klassischen Typus soll man künftig hier nicht mehr finden: E-Flugzeuge sollen in den kommenden Jahren deine Pakete und Briefe zu dir bringen.

DHL setzt auf E-Flugzeuge – das ist der Plan

Alice ist diejenige, die über den Luftweg Pakete, Briefe und Co. von A nach B schafft. Bei Alice handelt es sich nicht um eine Person, sondern vielmehr um elektrisch angetriebene Frachtflieger. Der israelische Hersteller Eviation Aircraft liefert sie an DHL. Bis 2024 will der Konzern insgesamt zwölf Maschinen fertigstellen und zum Einsatz bereit machen. Bis 2024 soll so ein Streckennetz geschaffen werden, das die Lieferung von Paketen vereinfachen soll und gänzlich emissionsfrei ist. Der erste Flug einer Alice für DHL soll hingegen schon in diesem Jahr stattfinden.

Der Frachtraum des E-Frachtfliegers Alice.

Das kann der E-Frachtflieger Alice

Die Flieger setzt DHL ausschließlich für Kurzstreckenflüge ein; die Reichweite der E-Modelle liegt bei bis zu 815 Kilometern. Um auch weiterhin eine schnelle Zulieferung und wenig Verzögerungen zu bieten, will das Unternehmen die Belade- beziehungsweise Entladezeit nutzen, um die Frachtflugzeuge wieder aufzuladen. Wie es heißt, dauert das nur knapp eine halbe Stunde. Insgesamt können die Flugzeuge dann bis zu 1.200 kg Fracht transportieren.

Damit die Piloten deine Pakete und Briefe nicht aus der Luft abwerfen müssen, übernimmt in letzter Instanz auch in Zukunft ein Lieferwagen samt Paketbote die Zustellung. Auch auf dem Boden will DHL weiterhin in E-Mobilität investieren, um bis 2030 komplett CO2-frei liefern zu können. Wie es heißt, plant das Unternehmen bis zu 7 Milliarden Euro dafür ein.