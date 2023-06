Deutsche Bahn: Änderungen für Millionen Reisende und Pendler

Schon seit 2009 ist der DB Navigator die App für Bahnreisen im Fern- und Nahverkehr. Mit mehr oder minder präzisen Echtzeit-Informationen und der Ticket-Buchung überzeugte die Bahn-App bisher rund 60 Millionen Nutzer vom Download. Im vergangenen Jahr wurden laut Bahn über 90 Millionen Tickets in der App gebucht und mehr als eine Milliarde Reiseauskünfte abgerufen – das sind täglich mehr als drei Millionen Abfragen.

Neuer DB Navigator der Deutschen Bahn

Die Deutsche Bahn ändert jetzt aber ihren DB-Navigator grundlegend. Dabei wird es viele Verbesserungen und ein neues Design geben. Dazu sind die neuen Funktionen, die verbaut werden, jetzt von der Bahn bekannt gemacht worden. Und: Jetzt gibt es endlich ein Startdatum für die neue App: Ab November geht sie an den Start. Spätestens dann werden sich einige Millionen Kunden umstellen müssen.

Beim Design werden die Informationen der Bahn stärker gebündelt und so die Anzahl an Benachrichtigungen reduziert. Dazu wird es einen besseren Überblick zu den einzelnen Reiseabschnitten mit allen relevanten Informationen geben. Das betrifft beispielsweise Gleiswechsel oder Verspätungen einzelner Abschnitte – bisher eine große Schwäche der aktuellen App.

Also letzten großen Design-Fortschritt meldet die Deutsche Bahn einen Dark Mode an. Der schont bekanntlich die Augen und den Akku – zumindest, wenn man ein OLED-Display in seinem Smartphone verbaut hat.

Neue App zeigt Aufhebung der Zugbindung

Zugbindungen können bei der Bahn wegfallen. Besonders bei Ausfällen oder Verspätungen musst du nicht auf deinen gebuchten Zug warten, sondern kannst kostenlos auf einen anderen Zug umsteigen. Und diese Möglichkeit wird in der neuen App ebenfalls automatisch angezeigt. Steigst du so auf einen neuen Reiseplan um, wirst du mit dem neuen DB-Navigator auch bei der neuen Verbindung aktiv über mögliche weitere Änderungen informiert.

Hunde- und Fahrradtickets werden digital

Eine gute Nachricht gibt es auch für Hunde-Besitzer. Sie können ab November auch Fahrkarten und Tickets für Hunde als Online-Tickets buchen. Auch digitale Fahrradkarten sind dann ebenfalls mit wenigen Klicks in der App erhältlich.

Wenn du jetzt schon die neue App ausprobieren willst, kannst du den Next DB Navigator aus dem App-Store installieren. Er ist der jetzt schon aktive Probelauf zur neuen Bahn-App und wird laut Bahn von bisher 200.000 Nutzern ausprobiert.