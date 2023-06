Einmaliges Angebot: 60.000 kostenlose Zugtickets für Reisen nach Frankreich

Um die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland zu stärken, haben die Verkehrsminister der beiden europäischen Länder den „Freundschaftspass“ ins Leben gerufen. Das kostenlose Ticket ist mit einem Interrail-Pass vergleichbar und ermöglicht 60.000 jungen Erwachsenen mit dem Zug in unser Nachbarland zu reisen und dort kostenfrei den Nah- und Fernverkehr zu nutzen.

Freundschaftspass: Die Details des Tickets

Das Ticket ist für Reisende im Alter von 18 bis 27 Jahren gedacht und kann kostenfrei gebucht werden. 60.000 Tickets stehen zur Verfügung. 30.000 davon in Deutschland, die andere Hälfte in Frankreich. Es gilt für einen frei wählbaren Zeitraum von einem Monat zwischen dem 1. Juli 2023 bis Ende des Jahres. Das Ticket ist mit einem Interrail-Ticket vergleichbar und hat einen Wert von ungefähr 200 Euro.

Der Freundschaftspass ist ab Aktivierung 30 Tage lang gültig und enthält 7 Reisetage. Gilt also an 7 frei wählbaren Tagen als Fahrkarte im Nah- und Fernverkehr von Frankreich. Auch die Reise nach Frankreich und wieder zurück ist in dem Ticket inkludiert. Du kannst deine Reise also von jedem beliebigen Bahnhof in Deutschland beginnen und dorthin wieder zurückfahren.

Jetzt buchen

Die Tickets werden nach dem „first come first serve“ Prinzip vergeben. Daher solltest du schnell sein, um dir eins der 30.000 Tickets zu sichern. Die Buchung ist ab heute, 10 Uhr möglich:

Mutmaßlich wegen Serverproblemen wurde die Buchung auf 10:30 Uhr verschoben, ist aber zum aktuellen Zeitpunkt (10:40 Uhr) noch nicht verfügbar.