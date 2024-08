Darum ist Facebook wieder im Trend

Messenger-Dienste werden weltweit genutzt. Dadurch ist fast jeder nahezu immer erreichbar. Hierzulande nutzt man WhatsApp, in Asien ist WeChat stark vertreten und in den Vereinigten Staaten zählt der Messenger-Dienst von Apple, iMessage, zu den beliebtesten Chat-Programmen. Die Generation Z, abgekürzt Gen Z, ist mit der digitalen Kommunikation aufgewachsen. Hier besitzt Social Media eine große Präsenz. Aber welche Instant-Messenger werden von den Jugendlichen in Deutschland am meisten genutzt?

Soziale Medien: Diese Messenger sind bei der Gen Z beliebt

Rund ein Jahr lang, von Juli 2023 bis Juni 2024, hat Statista Consumer Insights eine Umfrage durchgeführt. Sie haben 18- bis 29-Jährige in Deutschland nach ihrem bevorzugten Messenger-Dienst befragt, den sie auch regelmäßig nutzen. Von den insgesamt 628 befragten Personen greifen ganze 80 Prozent auf WhatsApp zurück. Auf Platz zwei der Statista-Auflistung befindet sich Discord. Discord ist eine Chat-Plattform, die primär bei Gamern beliebt ist. Hier kann man auf verschiedenen Servern mit anderen Usern schreiben und telefonieren. 28 Prozent der Befragten nutzen regelmäßig diesen Messenger.

Mit 21 Prozent belegt eine weitere Meta-App, Facebook Messenger, den dritten Platz. Etwa 19 Prozent der Befragten nutzen Telegram. Apples iMessage wird nur von rund elf Prozent verwendet. Auf dem sechsten Platz befindet sich Google Chat / Google Meet (acht Prozent), Platz sieben besetzt Microsoft Teams (sieben Prozent) und der achte Platz belegt Signal (fünf Prozent).

Facebook wird immer beliebter

Einer Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Emarketer zufolge durchlebt TikTok aktuell einen Zuwachs an Baby-Boomern und Facebook einen Gen-Z-Boom. In den USA sollen in den kommenden vier Jahren sogar die Facebook-User der Gen Z von 49 Prozent (33,9 Millionen Nutzer) auf 56,9 Prozent (40,5 Millionen Nutzer) steigen.

Laut der Untersuchung kommen rund 36 Prozent der Gen Z gerade zum ersten Mal in Berührung mit den sozialen Medien und da kommt man um Facebook aufgrund seiner Bekanntheit nicht herum. Zudem hat Facebook noch viel mehr zu bieten, wie beispielsweise ihren Marketplace oder Community-Gruppen. Besonders die Gen Z zeigt ein hohes Kaufpotential. 75 Prozent der Facebook-Nutzer im Alter von 15 bis 26 Jahren haben im vorigen Jahr auf die E-Commerce-Funktion zurückgegriffen.