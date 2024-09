Colin Firth als stilvoller Spionage-Agent: Diesen Actionfilm solltest du sehen

Dieses Mal ist es nicht 007, der als Geheimagent den Bösewichten dieser Welt auf den Fersen ist. In diesem Fall ist es Harry Hart, der gemäß der alten, englischen Schule den Missständen der Welt abgebrüht in diesem Action-Hit ins Auge blickt.

Colin Firth als Spionageagent

Und das nicht nur für irgendeinen Geheimdienst, sondern für einen der geheimsten Nachrichtendienste Englands überhaupt: die Kingsmen. Harry Hart (Colin Firth) versteht sich dabei, wie seine Kollegen auch, als Ritter der modernen Art. Damit es dem Geheimdienst nicht an Agenten fehlt, ist man stets auf der Suche nach Rekruten – so wie etwa Eggsy (Taron Egerton). Auf den ersten Blick möglicherweise nicht der geeignetste Kandidat für die Kingsmen, überlistet Eggsy doch immer wieder das Gesetz und bewegt sich in Grauzonen. Dennoch: Harry sieht in ihm Potenzial und holt ihn in das Rekrutierungsprogramm des Geheimdienstes.

Doch parallel muss Harry seine Aufgabe für die Kingsmen erfüllen. Unter ominösen Umständen verschwanden mehrere Persönlichkeiten des Landes, die es aufzuspüren gilt. Immer wieder taucht in diesem Zusammenhang der Name des Milliardärs Richmond Valentine (Samuel L. Jackson) auf. Und dieser scheint einen abstrusen Plan zu haben: Die Rettung der Erde. Doch was ist damit gemeint? Und was haben die verschwundenen Menschen damit zu tun?

„The Kingsman: The Secret Service“ im Stream

Mittlerweile ist der erste Teil der Reihe, „The Kingsman: The Secret Service“, ist bereits zehn Jahre alt und startete 2014 in den Kinos. Das macht die Action-Komödie jedoch nicht weniger sehenswert. So konnte der Film etwa bei Rotten Tomatoes eine positive Kritik von 75 Prozent einfahren, bei der Filmdatenbank IMDb 7,7 von 10 Sternen.

Neben Colin Firth, Samuel L. Jackson und Taron Egerton sind unter anderem auch Mark Strong, Mark Hamill und Sofia Boutella in „The Kingsman: The Secret Service“ zu sehen. Im September findet der Actionstreifen seinen Weg nun zu Amazon Prime Video, wo er ohne Aufpreis im Abo enthalten ist. Auch der zweite Teil „Kingsman: The Golden Circle“ ist verfügbar.