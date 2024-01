CES: Jackerys neuer Solar-Roboter kann ein echter Gamechanger werden

Die Firmen meinen es mit dem Einstieg und vor allem der Etablierung auf dem deutschen Markt ernst. Das merkt man am lokalen Support, großen Teams, die direkt in Deutschland angesiedelt sind und der gesamt-globalen Vernetzung der eigenen Firmengeflechte.

Ecoflow zeigt neuen modularen Batterie-Wagen für 1 Monat Autarkie

Auf der CES 2024 wer das Thema der transportablen Energie wieder ein richtig großes. So zeigte Ecoflow mit dem Delta Pro Ultra eine neue Powerstation, die sich modular erweitern lässt und für den besseren Transport mit mächtigen Rollen ausgerüstet ist. Die Neuheit gibt es sowohl in der Trolley-Variante mit zwei Rollen als auch vierrädrig im Bollerwagen-Style. Der Einsatz ist vielfältig sowohl als Unterwegs-Speicher und als Hausbatterie, wobei er hier bis zu einem Monat komplette Energie-Autarkie erreichen soll. Wie bei allen Geräten dieser Art hebt Ecoflow die Sicherheits-Features gegen das Überhitzen hervor und die Langlebigkeit der Batterie, die durch eine lange Garantie abgedeckt ist.

Preis & Verfügbarkeit Delta Pro Ultra: schmale 4.999 US-Dollar in den USA. Daten für Deutschland sind noch nicht bekannt.

Jackery gewinnt Solar-Duell mit coolem Robo-Konzept und Solar-Dachzelt

Ein echter Blickfang auf der Messe in Las Vegas war der Stand von Jackery. Wir konnten uns einen Eindruck der neuen Geräte verschaffen und waren hauptsächlich vom neuen Konzept eines Solar-Roboters überzeugt. Der ist im Grunde auch eine große Batterie auf vier Rädern – wie eben jene von Ecoflow. Dank Selbstantrieb und Sensorik für Orientierung und Hindernisvermeidung ist der Solar Mars Bot sicher unterwegs. Seine Sonnensegel alias Solarplatten kann der Robo selbstständig ausrichten und so effizient auf Energie-Fang gehen. Außerdem fährt er selbstständig in die Sonne, wenn durch Bewölkung oder Sonnenuntergang der Schatten wandert.

Der Solar Mars Bot von Jackery

Der Name Solar Mars Bot kommt nicht von ungefähr. Jackerys Konzept ist gewissermaßen der eigene kleine Mars-Rover. Mit 5 kWh Kapazität ist der Energiespeicher zudem üppig und mit 600 Watt auch in Sachen Eingangsleistung ziemlich gut unterwegs. Noch handelt es sich um ein Konzept. Allerdings um eines, das von der Marktreife nicht mehr weit entfernt scheint.

Solar-Dachzelt mit 1.000 Watt

Etwas praktischer und in den USA auch schon marktreif ist indes ein Dachzelt, das Camper auf ihrem entsprechend ausgerüsteten Camper-Pickup aufbauen können. Ausgefahren besteht die Decke aus einem Solar-Segel und unten drin liegt eine Batterie für die Speicherung.

Die ausgefahrenen Solar-Segel können im Maximum eine Leistung von 1.000 Watt erreichen und haben neben der Autarkie noch einen weiteren Vorteil für Camper auf Sonnen-Mission. Die PV-Anlage spendet gleichzeitig Schatten, wo sonst keiner ist. Für USA-Roadtrips eine echt coole Sache. Wobei Europa-Manager Ricky Ma im CES-Gespräch mit inside digital auch den europäischen Dachzelt-Besitzer als mögliche künftige Zielgruppe nicht ausschloss.

Jackery zeigt ein Solar-Dachzelt auf der CES

Preis & Verfügbarkeit für das Rooftop Tent: Noch ist kein Preis bekannt, die Verfügbarkeit vorerst nur auf die USA beschränkt.

Weitere Solar- und Speicher-Lösungen gab es auf der CES von Jackery zum Thema smarte Strom-Backup-Lösungen für zu Hause sowie angenehm kleine, faltbare Solar-Panels für unterwegs. Die Firma Zendure zeigte ein XXL-Balkonkraftwerk und Bluetti legte den Fokus seiner CES-Produkte auf Beständigkeit und Robustheit.

Bluetti: Erste Powerstation mit Austausch-Batterie

Bluetti AC180T mit austauschbarem Akku

An Abenteurer gerichtet, gibt es von Bluetti einen akkubetrieben Unterwegs-Kühlschrank namens Multi Cooler. Außerdem eine 180W-Powerstation mit austauschbaren Batterie-Packs, die Bluetti AC180T. Für noch längere Energie-Versorgung ohne Steckdose unterwegs eine echt smarte Lösung, die es so noch von keinem der arrivierten Hersteller gibt. Technisch basiert die neue Powerstation auf der AC180, die wir hier getestet haben. Die Austausch-Akku-Variante erkennst du an dem Zusatz AC180T.

Die Austausch-Akku-Packs für die AC180T sind übrigens die, die du auch für den Betrieb des Multi Coolers benötigst. Beide Geräte im Doppelpack sind also sinnvoll. Die gegenseitige Kompatibilität beantwortet dann auch die Frage, warum man dann überhaupt mehr als die beiden Standard-Akkus für die Powerstation brauchen kann. Zu Preis und Verfügbarkeit gibt es derzeit noch keine Informationen.

Einen mobilen Akku-Kühlschrank gibt es übrigens grundsätzlich schon seit dem vergangenen Jahr von Anker, womit wir beim verbleibenden Hersteller von portablen Energie- und Solarlösungen sind.

6.000-Watt-Powerstation kann sogar E-Autos laden

So stellte Anker auf der CES unter anderem die neue Powerstation Solix F3800 vor. Die Zahl gibt einen Hinweis auf die Akkukapazität, die mit 3,84 kWh angegeben wird. Die Ausgangsleistung von bis zu 6.000 Watt macht die Powerstation zu einem echt starken Generator. Eine Vielzahl an auch schwereren Geräten wie Elektrowerkzeug kannst du damit betreiben. Die Leistung reicht sogar aus, um einem E-Auto ein paar kWh nachzuschieben. Wenngleich das nur als Starthilfe reicht, denn mit den 3,84 kWh kommst du mit Tesla und Co. nicht sehr weit – das ist aber auch nicht der Zweck eines solchen Szenarios.

Die Anker Solix 3800 ist eine Turm-Powerstation, die bis zu 6 Zusatzakkus aufnehmen kann.

Auch die neue Solix-Powerstation ist transportabel dank Rollen und Ausziehgriff. Dazu ist sie dank modularem System mit bis zu 6 Batterie-Packs erweiterbar, was dann einem Speicher von fast 27 kWh entspricht. Der kann ein Haus auch einige Tage bis Wochen autark versorgen.

Preis & Verfügbarkeit: Ab Frühjahr 2024, Preis steht noch nicht fest.

Mehr zur CES 2024 im Podcast

In der aktuellen Folge unseres Podcasts überMORGEN reden wir über und vor allem von der CES. Unsere beiden Redakteure vor Ort geben Einblicke in das Geschehen der Tech-Messe im amerikanischen Las Vegas. Sie geben ihre Einschätzung zu den neuesten Trends, zeigen, worauf wir uns 2024 freuen können und was sie so richtig überzeugt hat. Reinhören lohnt sich.