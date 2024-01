Ein Monat autark: Neue Powerstation machts möglich

Ecoflow hat auf der CES 2024 in Las Vegas den Delta Pro Ultra vorgestellt. Hinter dem martialischen Namen versteckt sich ein Heimspeicher mit einigen Besonderheiten. Denn er ist nicht nur auch mobil, sondern auch erweiterbar. Und das nicht zu knapp. Doch schauen wir erst einmal auf die grundlegenden Daten. Wie Ecoflow meldet, soll der Delta Pro Ultra dein ganzes Haus versorgen können. Dafür stehen dir laut Datenblatt 7.200 Watt Ausgangsleistung zur Verfügung. Dazu besitzt der Akku eine Grundkapazität von 6 kWh. Bei voller Power nuckelst du den Heimspeicher also in unter einer Stunde leer.

Ecoflow Delta Pro Ultra: Die Ladepower

Der Delta Pro Ultra kann jedoch auch erweitert werden. Und hier kommen dann die theoretischen ein Monat Autarkie ins Spiel. Denn mit den Erweiterungsmodulen kannst du insgesamt auf 90 kWh Kapazität aufrüsten. Das macht bei einem eher normalen Verbrauch eine Durchhaltezeit von einem Monat aus. So zumindest die Rechnung von Ecoflow.

Damit du aber nicht einen Monat rein aus dem Akku leben musst, kannst du deine Solaranlage anstöpseln. Und die darf groß sein. Denn die Eingangsleistung beträgt bei einem Stack von Akkus 5,6 kW. Nimmst du drei, die bei voller Kapazität nötig sind, kannst du mit satten 16,8 kW laden. Aber das geht nicht nur mit Solar. Du kannst die Akkus auch mit Netzstrom oder einem Gasgenerator füllen.

Ecoflow Delta Pro Ultra

Willst du die volle Integration in dein Heimnetz, brauchst du neben den dicken Akkublöcken noch die Smart Home Panel 2. Sie steuert nicht nur die Einbindung der Kapazität des Delta Pro Ultra im heimischen Stromnetz, sondern sorgt auch für eine unterbrechungsfreie Versorgung bei einem plötzlichen Stromausfall. Dazu bindet sie die Kapazität ins Steuersystem der Ecoflow-App ein. Damit ist eine intelligente Steuerung des Speichers möglich.

Mobil und teuer

Ein Clou des Delta Pro Ultra ist seine Mobilität. Er kann per Rollen und Teleskophandgriff leicht umher gerollt werden. Das klappt eher bei kleinen Ausbaustufen. Hast du die 5 Akkupacks aufeinandergestapelt, wird das Handling wohl doch eher umständlich. Trotzdem bietet sich der Delta Pro Ultra auch zum Mitnehmen oder als zeitweise Versorgung in der Gartenhütte biem Camping oder dem Wald und Wiesenfest an.

Ecoflow Delta Pro Ultra

So richtig günstig ist das Vergnügen jedoch nicht. Der Ecoflow Delta Pro Ultra in der Grundausstattung kostet zum aktuellen Marktstart knapp 5.000 Dollar. Willst du ihn in komplett dein Heimnetz integrieren, sind noch einmal knapp 1.600 Dollar für das Smart Home Panel 2 fällig. Kaufst du beides auf einen Schlag, gibt es einen Bundle-Preis von knapp 6.400 Dollar. Nach einem Monat wird Ecoflow die Preise noch einmal anziehen und verlangt ab dem 9. Februar 800 Dollar (Delta Pro Ultra), 300 Dollar (Smart Home Panel 2) und 1.100 Dollar (Bundle) mehr.