Brandneue Hüllen für das iPhone 16: Pitaka setzt auf Style und Schutz

Das neue iPhone 16 wurde gerade erst von Apple vorgestellt. Wenn du es dir direkt vorbestellt hast, solltest du definitiv auch an ein passendes Case denken, um deinen Schatz vor Kratzern und Stößen zu schützen. Die Marke Pitaka hat eine ganze Kollektion an Hüllen produziert, sodass du definitiv auch eine findest, die nach deinem Geschmack ist. Der Anspruch des Herstellers ist dabei, eine Fusion aus Funktionalität und Mode zu erschaffen. Die Hüllen sind aus verwobenen Aramidfasern hergestellt und erinnern so optisch an einen Flechtkorb. Die Fasern sehen jedoch nicht nur cool aus, sie zeichnen sich primär durch eine hohe Stabilität bei einem gleichzeitig sehr geringen Gewicht aus. Bei der Produktion und der Verpackung der Ware achtet Pitaka zudem stets auf Nachhaltigkeit.

Interesse? Sehr gut! Dann hast du jetzt die Qual der Wahl zwischen der Ultradünnen Hülle, der Schutzhülle in Militärqualität und dem Flaggschiff der Marke, der Taktile Gewebten Hülle. Was du von den Hüllen erwarten darfst und wie viel sie kosten, erklären wir dir jetzt genauer.

Besonderes Design: Die Taktile Gewebte Hülle

Die sogenannte Taktile Gewebte Hülle besteht aus Aramidfasern, die Pitaka mit der Fusion Weaving Technologie verarbeitet hat. Dadurch sind sie nur circa 0,88 mm dick (variiert je nach Smartphone-Modell) und wiegen etwa 17,95 g. Sie gibt es für alle Varianten des iPhone 16. Du kannst die Hüllen in den vier Farben Sunset, The Milky Way, Moonrise und Over the Horizon zum Preis von jeweils 69,99 Euro kaufen.

Pitaka Taktile Gewebte Hülle in der Farbe Moonrise

Die Cases sind nicht nur in einem spannenden Design gefertigt, auch die Struktur ist bemerkenswert. Die Web-Technologie sorgt für einen 3D-Griff, wodurch die Hüllen besonders gut in der Hand liegen sollen.

In Zusammenarbeit mit der Fashionbrand „Aries“ aus London hat Pitaka zusätzlich noch drei Sondermodelle der Taktile Gewebten Hülle herausgebracht. Diese passen auf das iPhone 16 und das Pro Max. In dieser Hülle wurden zum ersten Mal ultradünne Polymerfasern mit leuchtenden Aramidfasern und Garnen kombiniert, die nach Einwirkung von Licht einen verblüffenden Glow-in-the-Dark-Effekt erzeugen. Diese sogenannten leuchtenden Lumintex™-Fasern machen dein neues iPhone noch mal mehr zum Hingucker. Erhältlich sind sie in den Varianten „Alien“, „No Problemo“ und „Credit Card“. Sie kosten dich jeweils 79,99 Euro.

Die Modelle Alien, No Problemo und Credit Card für dein iPhone 16

Mit diesen Hüllen setzt du definitiv ein Statement. Das leuchtende Design macht die Cases nämlich zu einem echten Hingucker. Auch diese Hüllen sind nur circa 1,20 mm dick und wiegen in etwa 24,32 g. Alle Taktilen Gewebten Hüllen sind MagSafe-kompatibel und mit einem NFC-Chip ausgestattet. Mit ihnen bist du nicht nur stilsicher, sondern auch funktional unterwegs.

Schutzhüllen in Militärqualität

Für extra Schutz sorgen die Schutzhüllen in Militärqualität, denn sie erfüllen sogar Falltest-Standards des Militärs. Sie verhindern, dass dein Smartphone verkratzt und tragen dabei durch die verwendeten Aramidfasern nicht viel zum Gewicht bei. Mit einer Breite von bis zu 1,84 mm und einem Gewicht von maximal 34,8 g sind sie dennoch etwas breiter als die anderen Modelle. Sie sind erhältlich in den Farben Black Grey, Sunset und Moonrise. Optisch erinnern sie daher deutlich an die Taktilen Gewebten Hüllen, nur eben mit einer verbesserten Schutzleistung. Die Hüllen passen auf das iPhone 16 Pro und das Pro Max.

Pitaka Schutzhülle in Militärqualität in der Farbe Schwarz

Auch hier findest du einen integrierten NFC-Chip und MagSafe-Kompatibilität. In der Farbe Black Grey kostet dich die Hülle 79,99 Euro. Die anderen beiden Farben sind mit 89,99 Euro etwas teurer.

Besonders schlank: Die Ultradünnen Hüllen

Die Ultradünnen Hüllen sind – wie der Name schon andeutet – die dünnsten und leichtesten Varianten der neuen Modellreihe. Auch diese Produkte bestehen aus gewobenen Aramidfasern. Mit einer Breite von lediglich 0,58 mm und einem Gewicht von 17,85 g bieten sie dir und deinem Smartphone einen dezenten Schutz. Sie sind für alle iPhone 16 Varianten verfügbar und es gibt sie in drei verschiedenen Farben. Du kannst dich zwischen Black Grey, Ocean Blue und Forest Green entscheiden. Die Farben sind bei dieser Variante etwas schlichter gehalten, wodurch sich die Hüllen perfekt in den Alltag integrieren.

Die Ultradünnen Hüllen von Pitaka fürs iPhone 16

Auch diese Hüllen bieten dir MagSafe-Kompatibilität. Aufgrund der „SlimBoard Modul 2.0 Technologie“ ist hier ein Ring aus Magneten eingearbeitet, der für eine sichere Befestigung sorgen soll. Sie kosten dich 59,99 Euro pro Stück.

Die Hüllen von Pitaka sind definitiv eine schicke Ergänzung zu deinem neuen iPhone 16. Durch die große Auswahl an verschiedenen Farben und Schutzmöglichkeiten wirst du hier garantiert ein Case finden, dass deinen Ansprüchen gerecht wird. Auch wenn du kein iPhone besitzt, lohnt sich ein Blick auf die Website von Pitaka. Dort findest du nämlich ebenso Zubehör zu Smartphones von Herstellern wie Samsung oder Google. Alternativ gibt’s die Produkte von Pitaka ebenso im offiziellen Amazon-Store des Herstellers.