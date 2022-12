Brandneu bei Amazon Prime: Neuester Film beliebter Kultfilmreihe spaltet Fangemeinde

Bei Amazon Prime Video landet brandneu einer der größten Action-Kracher des vergangenen Jahres. Doch er spaltet die Fangemeinde der Kultfilmreihe: Die einen lieben ihn, die anderen wissen mit ihm nichts anzufangen. Die Einnahmen an den Kinokassen sprechen mit mehr als 700 Millionen Dollar eine eindeutige Sprache. Eine Meinung zu „Fast & Furious 9“ kannst du dir jetzt selbst bilden.

Aktueller „Fast & Furious“-Film landet bei Amazon Prime

Die Action-Kultfilmreihe „Fast & Furious“ wurde mit Paul Walker in der Hauptrolle vor über 20 Jahren bekannt und beliebt. Mittlerweile ist die Produktion beim neunten Teil angelangt, der 2021 weltweit in die Kinos kam. Vin Diesel gehört seit Beginn der Filmreihe fast durchgehend zum festen Schauspiel-Esemble dazu und verkörpert dementsprechend auch in Teil 9 noch eine der Hauptfiguren.

Besonderheit der Reihe ist, dass sich durch sämtliche neun Teile wiederkehrende Elemente ziehen. Dazu zählen etwa die legendären Straßenrennen, die Nutzung von harpunenartigen Geräten oder auch große Dinnerpartys samt Tischgebet. Diese und neue Elemente finden auch in „Fast & Furious 9“ ihren Einsatz, den du ab sofort ohne Zusatzkosten bei Amazon Prime Video streamen kannst.

Darum geht es im neunten Teil des Actionstreifens

In „Fast & Furious 9“ kannst du nun Dominic (Vin Diesel) dabei zusehen, wie er mit seinen Werten strauchelt. Ist seine Familie ihm eigentlich heilig, gerät dieses Bild ins Wanken, als Dominics verschollener Sohn Jakob (John Cena) wieder auf der Bildfläche auftaucht. Denn dieser hat sich in seiner Abwesenheit verändert, ist nun ein Killer und Dieb. Und will vor allem eins: Eine offene Rechnung mit Dominic begleichen. Die Cyber-Terroristin Cipher (Charlize Theron) hilft Jakob dabei. Um sich gegen seinen eigenen Sohn und dessen Verschwörung stemmen zu können, muss er sich mit seiner Crew zusammentun, zu der auch sein totgeglaubter bester Freund gehört.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

„Fast & Furious 10“ schon in den Startlöchern

Zwei Jahre nach dem Start des neunten Teils steht 2023 bereits der nächste actiongelandene „Fast & Furious“-Teil in den Startlöchern. Am 18. Mai soll der zehnte Film der Kultreihe in die Kinos kommen. Nach Teil 11 soll Gerüchten zufolge dann Schluss sein. Worum es in „Fast X“ genau geht, ist noch nicht eindeutig klar.