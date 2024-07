Eurobike 2024 mit Überraschung: Bosch bringt Automatik ins E-Bike

Die Eurobike steht vor der Tür. In wenigen Tagen geht es wieder los, dann eröffnen die verschiedenen Hersteller, von klein bis groß, ihre Stände. Mit dabei ist auch das Stuttgarter Unternehmen Bosch. 2023 gab es den Performance Line SX, einen besonders leichten und dennoch kraftvollen E-Bike-Motor, erstmals auf der Messe in Frankfurt am Main zu sehen. Besonders ist bei ihm der „Sprinter“-Modus, welcher auf deine jeweilige Pedalgeschwindigkeit reagiert. Ein Jahr ist nun vergangen und auch 2024 enthüllt Bosch gleich mehrere Neuheiten. Die Rede ist hier von einer elektronischen Schaltung.

Manuell und Automatik: E-Schaltung macht es möglich

2014 hat Bosch eine erste Lösung für elektrische Schaltvorgänge vorgestellt und jetzt folgt ein neuer „eShift“, der sowohl einen höheren Fahrkomfort bietet als auch für mehr Fahrspaß sorgen soll. Bosch zufolge sorgt der „eShift“ beim manuellen Schalten „für einen optimalen Schaltvorgang zum idealen Zeitpunkt.“ Der Trick dabei: Für einen Bruchteil einer Sekunde wird die Unterstützung des E-Antriebs unterbrochen, was mit dem Auskuppeln beim Auto zu vergleichen ist. Dies sorgt für einen flüssigen und geräuschlosen Gangwechsel, weil die Kette nicht der Kraft des Motors ausgesetzt ist.

Bosch nennt noch einen positiven Nebeneffekt: „Auch der Materialverschleiß am Antrieb reduziert sich.“ Mit dem neuen System von Bosch kannst du auch vollautomatisch schalten. Hierfür muss eine Trittfrequenz eingestellt werden, damit die Schaltung im Nachhinein den Gang automatisch anpasst. Der Hersteller betont: „So fahren E-Biker immer in der richtigen Übersetzung und das Fahrerlebnis wird deutlich entspannter und komfortabler – falsches Schalten gehört der Vergangenheit an.“

Wie sich das System anfühlt, wie schnell und vor allem wie akkurat die Automatik arbeitet, werden wir für dich auf der Eurobike herausfinden. Ein Fahrbericht zum eShift folgt also in den kommenden Tagen.

Der neue eShift von Bosch.

Bosch erweitert eBike Systems

Doch auch an der Software hat Bosch wieder kräftig geschraubt und kommt an einem Hype-Thema nicht umhin. Künstliche Intelligenz (KI) breitet sich immer weiter aus. Mittlerweile ist sie nicht nur in Smartphones oder anderen Technik-Gadgets wiederzufinden, sondern auch im Auto und jetzt auch im neuen E-Bike-System von Bosch. Die eingebundene KI soll das Nutzerverhalten besser verstehen, dazu lernen „und unter anderem auch eine intelligente Routenplanung und Navigation ermöglichen.“

Bosch erweitert eBike Systems

„Range Control“ ist ebenfalls eine neue Funktion, die auf der KI basiert. In der „eBike Flow“-App kannst du einsehen, wie hoch dein Akkustand sein wird, sobald du an deinem geplanten Ziel angekommen bist. Damit die genaue Reichweite angezeigt werden kann, analysiert die KI Punkte wie Systemgewicht, Höhenprofil der geplanten Route und das „individuelle Fahrverhalten der letzten Fahrten.“ Ein neuer Fahrmodus ist auch ein Teil des neuen Systems. Der Eco+-Modus „spart Energie und ermöglicht besonders große Reichweiten.“