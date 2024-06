E-Bike: Vier Gründe überzeugen Großteil der Deutschen

E-Bikes sind zurzeit im Trend. Besser gesagt, steigt der Anteil ihrer Besitzer stetig an. Die Drahtesel mit elektrischer Unterstützung sind nicht nur für kurze Strecken wie den Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt gedacht, sondern auch für längere Touren, beispielsweise eine mehrtägige Radreise. Wie stark ihre Beliebtheit mittlerweile gestiegen ist, zeigt jetzt eine neue Umfrage des Energieversorgers Eon.

E-Bike: Immer mehr junge Menschen fahren mit elektrischer Unterstützung

„Die Beliebtheit von Elektrofahrrädern erreicht einen neuen Höchstwert. Jede vierte Person in Deutschland besitzt inzwischen ein Elektrofahrrad – so viele wie noch nie seit unserer erstmals durchgeführten Umfrage im Jahr 2020“, betont der Geschäftsführer der Energielösung bei Eon Deutschland, Jens Michael Peters. 2020 waren 15,2 Prozent der Befragten Besitzer eines Elektrofahrrads. Vier Jahre später besitzt nun jeder vierte Radfahrer in Deutschland ein E-Bike, was in Prozentzahlen bedeutet, dass der Anteil auf 24,7 Prozent gestiegen ist.

Gerade bei der jüngeren Generation, sprich die 18- bis 29-Jährigen, nimmt dieser verstärkt zu. Mit 17,5 Prozent ist der Anteil im Vergleich zu 2023 um 3,7 Prozent (13,8 Prozent) gestiegen. Auch bei den 50- bis 64-Jährigen liegt der Anteil bei 27,4 Prozent und bei den über 65-Jährigen 27,7 Prozent.

Warum kaufen sich immer mehr Menschen ein Elektrofahrrad?

Das Meinungsforschungsunternehmen Civey hat in Deutschland von Mitte Mai 2024 bis Juni dieses Jahres 30.000 Bürger ab 18 Jahren online befragt. 10.000 der Befragten wurde genau diese Frage gestellt. 21,5 Prozent der Käufer haben sich ein Fahrrad mit elektrischer Unterstützung aus nachhaltigen Gründen angeschafft. Bei 40,7 Prozent lag der ausschlaggebende Punkt darin, dass sie ihr Fahrrad bei sich zu Hause mit Ökostrom laden können. Eon schreibt: „40,7 Prozent der E-Bike-Besitzerinnen und -Besitzer laden es mit Ökostrom. 28,8 Prozent der Personen, die sich demnächst ein Elektrofahrrad anschaffen möchten, könnten sich außerdem vorstellen, mit dem Kauf eines E-Bikes in einen Ökostromtarif zu wechseln.“

Je nach Situation ergibt ein E-Bike-Kauf aus diesem Grund Sinn. Ist man beispielsweise Pendler und hat die Wahl zwischen einem Auto und einem E-Bike, da die Strecke mit einem herkömmlichen Fahrrad zu weit ist, kann man sich hier für das Bike entscheiden. Rund ein Viertel der Teilnehmer plant eine längere E-Bike-Tour und 6,8 Prozent nutzen es für den Weg zur Arbeit.