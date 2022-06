"Blamieren oder Kassieren": ProSieben wagt verrücktes Experiment

Die Überraschung war groß, als ProSieben Ende vergangenen Jahres die einst von Stefan Raab bekannt gemachte Show „TV Total“ auf die Comeback-Schiene stellte. Seitdem läuft sie unter Moderation von Sebastian Pufpaff immer mittwochs zur Primetime. Erfolgreich? Darüber kann man geteilter Meinung sein. Am vergangenen Mittwoch schalteten 1,1 Millionen Menschen bei ProSieben ein, während sich das ZDF mit „Aktenzeichen XY… ungelöst“ über rund 5 Millionen Zuschauer freuen konnte. Jetzt wagt ProSieben einen neuen, interessanten Schritt.

Aus Einzelspiel wird Abendshow

Denn das aus „TV Total“ bekannte Spiel „Blamieren oder Kassieren“, das aufgrund seiner großen Beliebtheit auch bei „Schlag den Star“ immer wieder Berücksichtigung findet, soll bei ProSieben jetzt als eigenständige Show laufen. Moderiert, na klar, von Elton. Der hatte in den vergangenen Wochen auch unregelmäßig in der Show von Pufpaff sein rotes Kult-Sakko übergestreift, um einen Studio-Kandidaten und den neuen „TV Total“-Moderator mit mal mehr, mal weniger kniffligen Fragen um Geld zocken zu lassen.

Das erste Mal läuft „Blamieren oder Kassieren XL“ am Mittwoch, 22. Juni, um 21:25 Uhr direkt im Anschluss an „TV Total“. Elton selbst freut sich schon sehr darauf, seine Kandidatinnen und Kandidaten mit neuen Fragen löchern zu können. „Mein geliebtes rotes Sakko ist frisch aufgebügelt, sitzt perfekt und kann es kaum erwarten, nach fast 18 Jahren endlich hiermit mal länger als ein paar Minuten im Studio zu glänzern.“ Und weiter führt der Showmaster aus: „Ehrlich: Dass ‚Blamieren oder Kassieren“ vom Dauerbrenner-Spiel aus dem ‚TV Total‘-Kosmos jetzt eine eigene Show wird, ist etwas ganz Besonderes für mich.“

„Blamieren oder Kassieren“ ersetzt „Zervakis und Opdenhövel“

Für „Blamieren oder Kassieren“ fliegt im Gegenzug das Magazin „Zervakis und Opdenhövel. Live“ aus dem Programm. Offiziell geht es in die Sommerpause, aber ob das Format bei ProSieben noch eine Zukunft hat, darf man zumindest mit einem Fragezeichen versehen. Am vergangenen Mittwoch schalteten im Anschluss an „TV total“ gerade einmal noch 440.000 Zuschauer ein.

„TV Total“ wiederum bleibt auch die Sommermonate über auf Sendung. Nach dem 22. Juni sollen noch sechs weitere Episoden folgen. Erst dann verabschieden sich Pufpaff und sein Team in eine Auszeit.