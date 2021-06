Immer wieder sorgt Tesla-Chef Elon Musk für große Marktbewegungen. Ein Tweet genügt und der Bitcoin-Kurs rauscht entweder in den Keller oder erreicht neue Höchststände. Schon seit Längerem werfen Kritiker dem Multimilliardär Marktmanipulation vor. Erst vor Kurzem machte Tesla es möglich, beim Kauf eines E-Autos dieses mit Bitcoins zu bezahlen. Kurz darauf ruderte Musk zurück und rückte den Bitcoin in ein schlechtes Licht.

Das Mining, also das Schürfen neuer Bitcoins, habe schwerwiegende Folgen für die Umwelt. „Wir sind besorgt über die rasch zunehmende Verwendung fossiler Brennstoffe für den Bitcoin-Abbau sowie die Transaktionen, insbesondere bei Kohle, die die schlechtesten Emissionen aller Brennstoffe aufweist“, sagte Musk. Die Folge: Der Kurs der größten Kryptowährung fiel innerhalb weniger Minuten um mehr als 15 Prozent. Nun gerät der Tesla-Boss ins Visier der Hackergruppe Anonymous.

Wie viel Macht hat Elon Musk über den Bitcoin?

In einem knapp vier Minuten langem Video kritisieren Sprecher der Gruppe den Tesla-Chef und werfen ihm vor, seine Macht zu missbrauchen. Sie bezeichnen ihn als „selbstverliebten, reichen Kerl“, der verzweifelt nach Aufmerksamkeit strebe. Die weiteren Vorwürfe sind hart: Tesla-Mitarbeiter leiden Anonymous zufolge unter schlechten Arbeitsbedingungen. Zudem würden Kinder in Minen Lithium fördern, damit Tesla die Nachfrage nach E-Autos bedienen kann. Seine Fanboys, so die Gruppe, übersehen diese Probleme, da sie von dem Potenzial seiner Projekte überzeugt sind. Und auch für die Manipulation des Bitcoin-Kurses muss der Tesla-Chef Kritik einstecken.

Musk soll mit Staatshilfen Bitcoin gekauft haben. Mit seinen Twitter-Posts und den damit verbundenen „Spielen auf dem Kryptomarkt“ hinsichtlich des Bitcoins habe er Millionen Leben zerstört. Hart arbeitende Menschen, die in Bitcoin eine Chance auf ein besseres Leben sehen, werde er nie verstehen. Schließlich wurde er in „gestohlenem Reichtum einer südafrikanischen Smaragdmine“ geboren.

→ Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen kaufen: So einfach ist es

Anonymous droht Tesla-Chef

„Du denkst vielleicht, dass du die klügste Person im Raum bist, aber jetzt hast du deinen Gegner getroffen“, lautet die Warnung der Hackergruppe. „Wir sind Anonymous. Wir sind Legion. Erwarte uns.“ Harte Worte, auf die der sonst recht redselige Musk noch keine Antwort hat.