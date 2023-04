AVM: So steuert die FritzBox jetzt auch Ikea Trådfri, Hue & Co

Dass es das FritzSmart Gateway geben wird, hatte AVM bereits im Februar angekündigt. Einzig die Verfügbarkeit und den Preis ließ man offen. Nun lüften die Berliner das Geheimnis, denn das FritzSmart Gateway ist ab sofort im Handel verfügbar. Der Preis: 89 Euro. Mit dem Gateway erweiterst du bestehende FritzBox-Router, auch andere smarte Endgeräte wie Lampen und Schaltsteckdosen zu steuern – auch wenn diese nicht von AVM stammen. Bisher hatte AVM fast ausnahmslos auf das eigene Ökosystem und DECT ULE gesetzt, mit dem Gateway kommt jetzt der Funkstandard Zigbee 3.0 hinzu. Allerdings: Nicht alle Zigbee-Endgeräte werden unterstützt.

So funktioniert das FritzSmart Gateway für mehr Smart Home mit der FritzBox

Für die Kommunikation mit der FritzBox verfügt das smarte Gateway über eine WLAN– und eine LAN-Schnittstelle, die ausschließlich für diese Verbindung konfiguriert sind. Das Gerät, das optisch sehr an einen WLAN-Repeater aus dem Hause AVM erinnert, musst du an eine Steckdose in deiner Wohnung anschließen. Nach der Installation kannst du zu Hause alle Zigbee- und DECT-Geräte per Funktaster Fritz!DECT 440, FritzFon oder über die Adresse fritz.box im Browser steuern. Mit der FritzApp Smart Home ist auch eine Steuerung von unterwegs möglich. Der integrierte USB-Port dient als Ladestation für mobile Geräte.

Alle Geräte kannst du zentral auf der FritzBox-Oberfläche einrichten und per Browser und App von überall bedienen. Auch Zigbee-LED-Lampen, die an anderer Basisstation angemeldet waren, lassen sich über einen Assistenten oder aus den Werkseinstellungen ins FritzSmart-Home integrieren. Unter avm.de/gateway gibt es eine Liste mit kompatiblen Zigbee-Geräten. Sie arbeiten durch das FritzSmart Smart Gateway im Smart Home einer FritzBox zusammen. Dabei sind zahlreiche (aber längst nicht alle) Produkte von Philips Hue und Trådfri von Ikea. Hinzu kommen weitere Produkte von Ledvance, Osram, Paulmann, Müller-Licht, Silvercrest, Trust und innr.

Wichtig ist: Das FritzSmart Gateway funktioniert nur in Kombination mit einer FritzBox, die bereits das Update auf FritzOS 7.50 erhalten hat.