Auto gegen Fahrrad: Dieser Pendelrechner zeigt, wie viel du sparen kannst

Ronald Bankowsky, der Gründer von mein-dienstrad.de, hat ein neues Unternehmen an den Start gebracht: Mit der fast2work GmbH möchte er noch mehr Menschen auf das Fahrrad bringen. Das soll zum einen mit einer neuen Navi-App gelingen, die dir auch Ausflugsziele und individuelle Touren anbietet. Die Biketour.Guide-App radelt zurzeit ins Testlabor von inside digital. Neben der neuen Navi-App wurde unter SteigUm.de auch ein Rechner veröffentlicht, der dir zeigt, wie viel Geld und du beim Fahrrad-Pendeln wirklich sparst.

Fahrrad-Rechner zeigt mehr als nur geldwerte Vorteile

Der Rechner spuckt dir nach der Eingabe der Pendelstrecke und der Auswahl deines Autos einige Zahlen aus. Dabei ist die Auto-Auswahl arg eingeschränkt. Du kannst zwischen einem kleinen, mittleren und großen Auto als Vergleichswert wählen. Eingerechnet wird hier laut den Seitenbetreibern aber nicht nur die Tankfüllung, sondern auch die Neben- und Betriebskosten.

Doch was zeigt der Fahrrad-Rechner nun genau? Neben den reinen Kosten, die du dir monatlich und jährlich sparen kannst und die in Urlaube und Kinobesuche umgerechnet werden, zeigt die Seite auch deinen Beitrag zum Umweltschutz. Denn: Wer mit dem Rad statt dem Auto unterwegs ist, stößt bekanntlich weniger CO₂ aus. Den Wert gibt es wieder als monatlichen und jährlichen Betrag in gesparten Kilogramm CO₂. Verdeutlicht wird er durch die Information, wie viele Bäume man für die Kompensation pflanzen müsste.

Mit dem Rad mehr als 6.000 Euro sparen

Doch lohnt es sich monetär, beim Arbeitsweg vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen? Bei einem relativ langen Arbeitsweg von 20 Kilometern zeigt der Rechner schon beachtliche Einsparpotenziale. Pendelst du einen solchen Weg mit dem Rad statt mit dem Auto, sparst du im Monat satte 324 Euro. Der Wert gilt beim Vergleich mit einem Kleinwagen. Ein großes und damit auch schwereres Auto wie ein SUV oder eine Limousine kosten dich auf dem Arbeitsweg pro Monat heftige 555 Euro mehr als deine Beinmuskulatur. Damit kannst du laut Rechner im Jahr über 6.000 Euro sparen. Dazu müsstest du in dem Beispiel knapp 250 Bäume pflanzen, um den CO₂-Ausstoß zu kompensieren.

Die letzten Werte des Rechners sind greifbarer und einfacher messbar. Die Seite gibt dir Auskunft, wie weit du fahren musst und wie weit dein Auto fahren müsste. Dazu zeigt sie dir, wie viele Stunden du dich mit der Fahrrad-Pendelei mehr bewegst und damit deine Fitness steigerst.