Ausprobiert: Arbeiten und Urlaub im Camper - Das brauchst du wirklich

Vanlife und Camping sind seit der Corona-Pandemie wieder in. Die Branche hat das Hippie- und das darauffolgende Langweiler-Image abgestreift. Nicht nur, weil mittlerweile Sparsamkeit, Nachhaltigkeit und die Work-Life-Balance wieder Trends geworden sind. Auch, weil du in einem modernen Camper schon für kleines Geld eine sehr komfortable Zeit verbringen kannst. Der Pluspunkt: Selbst für die Arbeit fehlt es dir an nichts. Wir erklären dir in unserem Podcast „überMORGEN“ worauf du beim Arbeiten unterwegs achten solltet, mit welchen Tipps sich der Arbeitsurlaub am besten gestaltet und warum er nicht für jeden geeignet ist.

Workation: Wir machen den Praxistest

Unser Host Johanna Müssiger spricht dafür mit unserem Urlaubs-Arbeiter Thorsten Neuhetzki, der schon seit Wochen quer durch Deutschland tourt und dennoch regelmäßig arbeitet. Ob nun von der Mecklenburgischen Seenplatte, aus dem Frankenwald oder den Alpen: beim Arbeiten aus dem Camper ist nicht nur der Laptop und die Stromversorgung wichtig. Was es noch braucht, erklärt Thorsten in der neuen Folge. Doch er hat nicht nur die besten Strategien und Tricks im Gepäck, sondern bringt auch einige echte Geheimtipps mit.

In den Rubriken Tech-Check, Zukunftsrausch und Favoriten stellen wir dir drei E-Bike-Hersteller beziehungsweise drei E-Bikes vor, die in ihren Spezialgebieten jeweils überzeugen können. Dazu zeigen wir dir worauf du bei Powerstations achten musst und machen ein spannendes Experiment: Wir sprechen direkt mit einer KI. Spoiler: Dabei läuft nicht alles glatt. Aber lass dich überraschen. Hier geht es direkt zur Folge bei deinem Podcast-Anbieter:

