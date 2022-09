Arylic Streaming Amplifier: Mit diesem Verstärker machst du dein Sound-System smart

Du hast noch analoge Lautsprecher, die du aus der Ferne steuern möchtest? Dann kannst du mit dem Arylic A50+ 50W x 2 Streaming Amplifier dein Audio-System smart machen. Der kompakte Verstärker ermöglicht es, Musik unter anderem über WiFi, Airplay oder Bluetooth 5.0 an dein Soundsystem zu übertragen. An dem Streaming-Verstärker von Arylic sind zwei Antennen verbaut – eine für die WiFi-Verbindung und eine für die Verbindung via Bluetooth 5.0. So kannst du frei nach Situation und genutzter Plattform wählen und bist maximal flexibel.

Streaming-Verstärker von Arylic: hiermit streamst du von verschiedenen Plattformen und verknüpfst mehrere Räume

Streamen lässt sich über das Gerät von Spotify und Co., aber auch vom USB-Stick oder sonstigen Audio-Quellen. Außerdem möglich: Verknüpfe mehrere Geräte über den Multiroom-Modus in der 4Stream-App miteinander und spiele Musik so gleichzeitig in mehreren Räumen ab. So lassen sich entweder mehrere Räume synchronisieren, wodurch überall dieselbe Musik läuft. Oder du spielst in jedem Raum unterschiedliche Musik ab – hervorragend für die nächste Party.

Bessere Soundqualität und flexible Anpassung

Mit dem Streaming-Verstärker machst du also einerseits deine Lautsprecher smart, andererseits lässt sich via WiFi aber auch die Soundqualität gegenüber einer Bluetooth-Verbindung verbessern. Um noch stabiler streamen zu können, lässt sich der Streaming-Verstärker auch direkt per LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbinden. Du möchtest das Sounderlebnis zusätzlich optimieren? Dann lassen sich über die 4Stream-App zusätzlich per EQ control genauere Anpassungen vornehmen. Hier kannst du unter anderem die Höhen und Tiefen regeln und so deinen perfekte Einstellung finden.

Arylic verspricht darüber hinaus eine schnelle und unkomplizierte Einrichtung deines Sound-Systems. Außerdem lassen sich mehrere Nutzer einfach hinzufügen, wodurch jeder seine Lieblingsmusik streamen kann.