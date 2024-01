Neues Herzstück fürs Smart Home: Aqara stellt 2024er Line-Up auf der CES vor

Wer seine Heizung sich selbst regulieren lassen will, die Raumluft aus Energie- und Gesundheitsgründen gerne überwacht und auch seine Türen und Fenster energetisch und sicherheitstechnisch optimieren will, der nutzt ein Smart-Home-System – zum Beispiel dieses von Aqara. Hier landen alle Daten in der App und die Vernetzung untereinander sorgt etwa dafür, dass du beim Heizen keine Energie verschleuderst, weil parallel ein Fenster geöffnet wird.

Aqara bringt neues Herzstück fürs Smart Home

Damit diese Daten alle gesammelt, analysiert und aufbereitet werden können, bedarf es einer zentralen Steuereinheit, die für die Vernetzung deines Smart Home Systems zuständig ist. Bei den Lampen von Philips Hue ist das die sogenannte „Bridge“, Bosch Smart Home nennt diese auch mit dem Internet verbundene Technik-Einheit „Controller“. Bei Aqara ist dies einfach der „Hub“.

Zur CES 2024 bringt Aqara nun den Smart Home Hub M3 auf den Markt, die dritte Generation des zentralen Steuergeräts. Als schlichtes, schwarzes Kästchen designt, nimmt das kleine Gerät Informationen via Thread, Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth und Infrarot entgegen. Kann also vielseitig bedient werden und auf verschiedenen Kanälen kommunizieren. Auch den neuen Matter-Standard unterstützt Aqara mit dem Hub M3.

Mit dem neuen Hub als das Herzstück des Systems, steuerst du dabei nicht nur Aqara-Zubehör, wie diesen verblüffend guten Anwesenheits-Sensor, sondern auch Drittanbieter-Matter-Geräte im Smart Home. Besonders gut ist dabei der 360°-Infrarot-Sensor, der auch eher alte Elektrogeräte mit Infrarot-Sensor in dein Smart-Home-Ökosystem integrieren kann.

Aqara Hub M3 – neue Smart Home Steuerzentrale

Mikrofone oder Kameras sind nicht integriert und die Privatsphäre ist in jedem Fall gewährleistet. Das ist auch deshalb ein Pluspunkt, weil die meisten anderen Matter-Controller intelligente Lautsprecher oder Displays integriert haben.

Ab dem zweiten Quartal 2024 soll der Aqara Hub M3 auf dem Markt starten. Einen Preis reichen wir nach, sobald er feststeht.

Ebenfalls neu: Smartes Türschloss und smarte Steckdose

Neben dem neuen Smart-Home-Herzstück, gibt es auch zwei direkt anwendungsbezogene Geräte neu im Aqara-Sortiment.

Smart Lock U300 – Aqaras neues smartes Türschloss

Einerseits bringt man mit dem Smart Lock U300 das erste Matter- und Threads-kompatible Türschloss mit Türklinke, das sich schlüssellos mittels diverser Authentifizierungen öffnen lässt. Zum Beispiel via Fingerabdruck, PIN oder NFC-Tag.

Dank IP-Zertifizierung ist es nicht nur für Innen-Türen, sondern auch für den Außeneinsatz geeignet und dank integriertem Akku und USB-C-Port kannst du es per Powerbank aufladen, was aber nur circa alle 8 Monate nötig ist. Geeignet ist das Smart Lock U300 für Türen mit einer Dicke zwischen 35 und 55 Millimetern und es ersetzt eine Türklinke oder einen Türknauf.

Aqara Border Router Plug — smarte Steckdose fürs Smart Home.

Nummer zwei der neuen Gerätschaften ist dann ein neuer smarter Stecker, der Border Router Plug. Das ist einerseits ein einfacher smarter Stecker, der also deine Steckdosen-Geräte – etwa eine Kaffeemaschine oder fürs nächste Jahr die Lichterkette am Weihnachtsbaum – smart steuerbar macht, indem er die Stromzufuhr regelt. Mithilfe von Routinen kannst du auch komplette Abschaltzeiten festlegen und die Geräte verbrauchen nichts, wenn du nicht zu Hause bist. Auch der smarte Stecker selbst ist energiesparsam, denn dank der neuen Thread-Technologie verbraucht er im Standby-Modus nur sehr wenig Strom.

Der Border Router Plug kann aber noch mehr: Einerseits misst und analysiert er den Stromverbrauch der angeschlossenen Geräte und Steckdosen und hilft mit seinen Analysen dabei, hier noch mehr Strom einzusparen. Dadurch bekommst du einen besseren Einblick in deinen tatsächlichen Energieverbauch. Gleichzeitig dient der Smart Plug als eine Art Router für dein Smart Home System. Wie ein Mesh-Adapter beim WLAN erweitert er das Smart-Home-Netz, ohne dass du dafür weitere Hubs benötigst. Ein Mehrzweck-Gadget also. Der auf der CES gezeigte Smart Plug ist jedoch ein Typ-B-Stecker, der hauptsächlich in den USA zum Einsatz kommt und es ist fraglich, ob Aqara auch eine passende Version für den deutschen Markt auf den Markt bringen wird.

Der Border Router Plug soll im zweiten Halbjahr 2024 auf den Markt kommen, zum smarten Türschloss ist bislang noch keine Marktstart-Info bekannt.