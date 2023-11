Apple Watch ohne iPhone? Diese Nutzer gehen weiterhin leer aus

Seit der ersten Apple Watch setzt der iPhone-Hersteller voraus, dass du diese mit einem Smartphone aus dem eigenen Haus koppeln musst. Weder ein Betrieb ohne diese Koppelung oder die Verbindung mit einem Android-Smartphone sind möglich. Wie Bloombergs Mark Gurman in einem neuen Bericht beschreibt, arbeitete das Unternehmen an einer Unterstützung für die alternativen Handys. Das Projekt wurde jedoch kurz vor der Fertigstellung eingestampft.

Projekt eingestellt: Apple Watch mit Android-Unterstützung

Laut Bloomberg liefen die Arbeiten unter dem Codenamen „Project Fennel“. Ziel des Projekts war es, die Apple Watch und die Health-App kompatibel mit Android-Geräten zu machen. Damit wären die Gesundheitsfeatures der Smartwatch für Milliarden weitere Nutzer in greifbarer Nähe gewesen.

Insbesondere in Ländern, in den das iPhone nur einen kleinen Anteil hat, hätte man damit das Interesse an der Apple Watch steigern können. Laut Gurman hatten jedoch andere „geschäftliche Überlegungen“ Vorrang. Einer der Gründe war, dass die Smartwatch die Käufe des hauseigenen Smartphones antreibt. „Wenn man die Smartwatch Android überlassen würde, würde man die Bedeutung der Smartwatch gegenüber dem iPhone reduzieren“, so eine von Gurmans Quellen, die mit dieser Entscheidung vertraut ist.

Diese Entscheidung soll laut dem Bericht darüber hinaus nur kurz vor der Fertigstellung abgebrochen worden sein. Es bleibt jedoch offen, ob Apple an einer komplett eigenständigen Watch arbeitet. Diese würde ähnliche Probleme für das Unternehmen schaffen, da das iPhone auch in diesem Fall nicht länger nötig wäre.

Es ist nicht neu, dass Apple sich gegen die Offenheit der eigenen Hard- und Software entscheidet. Ähnliches gilt etwa auch für den Nachrichtendienst iMessage. Diesen kannst du ebenfalls nur auf iPhone, iPad, Mac und Apple Watch benutzen. Hier gibt es zwar Umwege, diese setzen aber entweder weiterhin ein Gerät der Kalifornier voraus oder machen Kompromisse bei der Sicherheit nötig.