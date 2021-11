Apple warnt vor Spionage: Das musst du über die iPhone-Hinweise wissen

Seit einiger Zeit gibt es immer wieder Berichte, dass iPhone-Nutzer ins Visier von Spyware der NSO Group gekommen sind. Die Spionagesoftware Pegasus infizierte unter anderem die Smartphones von Journalisten, Aktivisten, Dissidenten, Akademikern und Regierungsbeamten. Daher kündigte Apple jetzt an, dass man die NSO Group verklagt hat. Gleichzeitig beschreibt man in einem neuen Support-Dokument, wie man betroffene Nutzer über die Erkennung der Spyware auf dem iPhone benachrichtigen will.

Spyware auf dem iPhone: Warnhinweise über mehrere Wege

Apple hat zur Erkennung der extrem gezielten Spyware neue Sicherheitsvorkehrungen in iOS 15 integriert. Wird eine Infektion festgestellt, informiert das Betriebssystem den Nutzer per Mail und iMessage an die mit der Apple ID verbundene Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Gleichzeitig wird aber auch ein Warnhinweis nach der Anmeldung auf appleid.apple.com angezeigt.

Diese Seite sollte man nutzen, um zu verifizieren, ob man wirklich betroffen ist. Während sich Kurznachrichten oder Mails leicht fälschen lassen, ist eine Fälschung von Apples Webseite deutlich unwahrscheinlicher. Der Hinweis erscheint in einem positiven Fall ganz klar im oberen Bereich der Seite.

Pishing ist wahrscheinlicher als echter Spionage-Angriff

Apple stellt des Weiteren klar, dass man iPhone-Nutzer in den Spyware-Hinweisen nicht zum Klick auf Links, Öffnen von Dateien, Installation von Apps oder Profilen oder zur Angabe des Passworts oder Zweifaktor-Codes auffordern wird. Sollte dies Bestandteil einer Nachricht sein, handelt es sich um einen Phishing-Versuch. Da es sich bei der Apple-Spyware der NSO Group um kostspielige Attacken handelt, werden die Ziele äußerst präzise ausgewählt. Es ist also unwahrscheinlich, dass ein normaler Anwender ins Visier dieser Software kommt.

Dennoch sollten alle Nutzer die folgenden Hinweise befolgen:

Aktualisiere dein Gerät auf die neueste Software-Version, da diese die jüngsten Sicherheitsupdates beinhaltet

Sichere dein Gerät mit einer PIN oder einem Passwort

Benutze die Zwei-Faktor-Authentifizierung und ein sicheres Passwort für die Apple ID

Installiere Apps nur aus dem App Store

Benutze sichere und eindeutige Passwörter für Online-Dienste

Klicke nicht auf Links oder Anhänge von unbekannten Absendern

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte auch keine Links oder Dateien von bekannten Absendern öffnen. Absenderinformationen lassen sich einfach fälschen. Im Zweifel kannst du beim Absender nachfragen, ob dieser die Nachricht mit dem Anhang wirklich selbst verschickt hat.