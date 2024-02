Apple läutet Ende einer Ära ein: Windows-Nutzer müssen sich umstellen

Bereits im Oktober 2022 kündigte sich die Auftrennung von Apples iTunes für Windows an. Die traditionelle App, die zur Verwaltung deiner Musik und auch die Synchronisation mit einem iPod diente, ist dem Ende nahe. Wenig später, im Januar 2023, begann dann der Test der einzelnen Apps, die die offizielle Nachfolge antreten sollten. Wie MacRumors unter anderem in Berufung auf ein Support-Dokument von Apple berichtet, ist diese Vorschau jetzt beendet. Aktuell ist das Dokument lediglich in Englisch verfügbar, die deutsche Seite hat das Unternehmen bislang noch nicht überarbeitet.

Apple schickt drei Nachfolger ins Rennen

Anstelle der altbekannten App hat Apple nun drei neue Anwendungen ins Rennen geschickt. Hierbei handelt es sich um Apple Music, Apple TV und Apple-Geräte. Vor der Installation musst du jedoch einige Dinge beachten. So setzen die neuen Apps mindestens Windows 10 voraus. Außerdem musst du laut dem iPhone-Hersteller alle drei Anwendungen installieren. Installierst du nur eine App, zeigt iTunes einen Hinweis, dass du auch die anderen beiden herunterladen musst.

Mit Apple Music kannst du deine Musik hören und verwalten. Sie bietet dir Zugriff auf deine iTunes-Bibliothek und beinhaltet auch zuvor getätigte Einkäufe. Über die Apple TV-App kannst du hingegen deine TV-Serien und Filme anschauen. Beide Apps geben dir außerdem Zugriff auf die Streaming-Dienste Apple Music und TV+.

Mithilfe der Apple-Geräte-App kannst du dein iPhone oder iPad managen. Dazu gehört etwa das Erstellen und Wiederherstellen von Backups. Aber auch die Synchronisation ist – wie von iTunes bekannt – weiterhin möglich.

Kein endgültiges Ende von iTunes

Das Ende von iTunes hat jedoch noch nicht vollständig geschlagen. Die alte App wird weiterhin dazu genutzt, um dir Zugriff auf deine Podcasts oder Audiobücher zu geben. Für diese beiden Zwecke bietet Apple für Windows aktuell keine einzelnen Apps an. Des Weiteren solltest du deine iTunes-Bibliothek nicht löschen. Diese dient wie bereits oben erwähnt als Basis für die neuen Musik- und TV-Apps.

Windows-Nutzer, die noch kein Windows 10 oder neuer besitzen, können weiterhin iTunes nutzen. Die drei eigenständigen Apps bieten jedoch eine deutlich moderne Oberfläche und sind einfacher zu bedienen.