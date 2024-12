Anrufe mit der Vorwahl +31: Das steckt dahinter

Sie sind immer wieder ein Ärgernis: Anrufe, die einen auf dem Handy belästigen. Mal sind es Spam-Anrufe mit Werbung, mal Meinungsumfragen und immer öfter aber auch Betrüger. Sie wollen entweder an deine Daten oder auf direktem Weg an dein Geld. Und das machen sie durchaus geschickt. Nachdem seit August österreichische Nummern mit Spam-Anrufen auffielen, haben die Experten von Clever Dialer diese Anrufe im November kaum mehr festgestellt. Dafür haben sich mit den Niederländern andere Europäer wieder als echte Nervkekse entwickelt.

Viele Telefonnummern aus den Niederlanden

Während die ersten Frostnächte Einzug halten und die Weihnachtsmärkte ihre Pforten öffnen, scheinen Trickbetrüger in der Vorweihnachtszeit nicht innezuhalten. Im vergangenen Monat wurden erneut unzählige Spam-Anrufe gemeldet – ein Spitzenreiter dabei erneut die Niederlande, dicht gefolgt von deutschen Telefonnummern. Dubiose Gewinnspielversprechen (+31 6 20222482), falsche Lockrufe mit niedrigen Krankenkassenbeiträgen (040 64570727) und Betrugsversuche im Namen des Verbraucherschutzes (+31 6 16594905) stehen weiterhin ganz oben auf der Liste der nervigsten Anrufe.

Die vermeintlichen Verbraucherschützer aus den Niederlanden haben übrigens einen besonderen Humor. So berichtet ein Nutzer von seinem Anruf: „Diese Leute rufen mich seit Monaten immer wieder an und behaupten entweder, ich hätte ein kostenpflichtiges Abonnement abgeschlossen und forderten mich auf, meine Zahlungsinformationen preiszugeben, oder sie behaupten, sie seien vom Verbraucherschutz und wollten verhindern, dass ich belästigt werde. Dazu bräuchten sie nur meine persönlichen Daten.“ Seine Schlussfolgerung ist richtig: „Wer weiß, was sie dann mit den Daten machen.“

Die Spam-Charts erstellt die Seite cleverdialer.app monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer und Telefon-Spam melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt.

Telefonspammer im November 2024

