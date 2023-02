Neue Balkonkraftwerke: Bekannter Hersteller will den Markt aufmischen

Es handelt sich dabei um Anker. Das Unternehmen wurde von einem ehemaligen Google-Mitarbeiter gegründet und hat sich in den vergangenen Jahren mit hochwertigen Powerbanks, Ladekabeln und Steckern einen Namen gemacht. Auch die Kopfhörer-Marke Soundcore und die Smart-Home-Marke Eufy gehören zum Unternehmen. Ab sofort hat man auch Balkonkraftwerke im Angebot. Wir stellen dir die Anker Solix vor.

Anker Solix: Balkonkraftwerk im Komplettpaket

Kauf und Installation eines Balkonkraftwerks können kompliziert sein. Häufig findet man Sets mit Wechselrichter und Solarpaneelen, muss sich jedoch Zubehör wie die benötigten Kabel und Halterungen einzeln heraussuchen. Auch die mitgelieferten Anleitungen sind kurz, nicht gerade selbsterklärend und häufig nur auf Englisch erhältlich.

Das soll bei Solix anders sein. Anker verspricht, bei seinen Balkonkraftwerken alle benötigten Teile mitzuliefern. Inklusive ist auch eine Anleitung, die den Aufbau erklärt. Außerdem gibt man auf die Anlage 12 bis 15 Jahre Hersteller-Garantie. Aktuell hat Anker zwei Modelle im Angebot, die sich nur bei den Paneelen unterscheiden.

Standard- oder Premium-Panel im Vergleich

Beide Anlagen kommen mit einem 600 Watt Mikroinverter daher, der direkt an eine Steckdose angeschlossen wird. Dieser entspricht den aktuell geltenden Gesetzen und darf auch von Laien angeschlossen werden. Außerdem verfügt er über eine WLAN-Verbindung die es ermöglicht, über die Anker-App die aktuelle Stromproduktion einzusehen. Hinzu kommen zwei Solarpaneele. In der Standard-Version bieten diese jeweils eine Leistung von 415 Watt und können so auch bei nicht idealer Bestrahlung die gesetzlich maximal möglichen 600 Watt ins Netz einspeisen. Die entsprechenden Halterungen befinden sich im Lieferumfang. Mit ihnen können die Paneele in einem Winkel von 0, 30, 40 oder 45 Grad am Balkon befestigt werden. Auch alle benötigten Kabel und ein Werkzeugset liefert Anker mit.

Das Anker-Balkonkraftwerk kommt mit allem benötigten Zubehör.

Darüber hinaus hat Anker eine Premium-Version mit zwei komplett schwarzen Paneelen im Angebot. Diese liefern 440 Watt pro Panel und überzeugt mit einer schlichteren Optik.

Preise und Verfügbarkeit

Seit dem 1. Januar 2023 sind Balkonkraftwerke in Deutschland von der Mehrwertsteuer befreit. So kostet Anker Solix hierzulande 989 Euro. Für die Premium-Variante mit komplett schwarzen Paneelen werden 1.389 Euro fällig. Der Aufpreis lohnt sich jedoch unserer Meinung nach nur, wenn dir die schicke Optik wichtig ist. Die Lieferung per Spedition ist bei beiden Varianten im Preis inklusive. Aktuell gibt Anker eine Lieferzeit von 7 bis 10 Werktagen an.

→ Anker Solix Standard für 989 Euro kaufen

→ Anker Solix Premium für 1389 Euro kaufen

Für das gebotene Paket ist der Preis fair. Von No-Name-Herstellern gibt es Paneele und Wechselrichter bereits ab 600 Euro – jedoch muss man hier noch rund 200 Euro für Lieferkosten, Halterungen und Kabel einplanen. Bei Anker gibt es hingegen ein Komplettpaket inklusive langer Herstellergarantie.

Anker gibt an, dass sich mit dem Balkonkraftwerk je nach Aufstelllage jährlich über 500 Kilowatt Strom erzeugen lassen. Dadurch könne man 200 Euro Stromkosten pro Jahr einsparen. Je nach Fördersumme der eigenen Stadt oder Gemeinde rentiert sich der Kauf damit bereits nach einem Jahr. So bekommen Mieter in der Stadt Bonn beispielsweise einen Zuschuss von 600 Euro auf den Kaufpreis eines Balkonkraftwerks mit 600 Watt Leistung.

→ Balkonkraftwerk-Förderung: Hier gibt es Geld vom Staat