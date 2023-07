Amazon warnt Kunden: Auf diese Seite musst du besonders achten

Rückrufe und Sicherheitswarnungen sind nicht nur bei Autos oder Lebensmitteln Standard. Immer wieder sieht man sie auch bei Drogerien an der Kasse aushängen: Schilder mit der Aufforderung, Produkte zurückzugeben, weil von ihnen eine Gefahr ausgeht. Und das geschieht auch regelmäßig beim Online-Händler Amazon. Hier gibt es aber keinen stationären Laden, wo du solche Rückrufe am Aushang ansehen kannst. Doch die Amerikaner möchten mit einer speziellen Seite jetzt diese Gefahr eindämmen.

Amazon mit neuer Seite für Rückrufe und Sicherheitswarnungen

Amazon hat in den USA eine Rückrufseite geschaltet, die Kunden automatisch warnt, wenn eines der gekauften Produkte zurückgerufen wird oder eine Sicherheitsmeldung bekommt. So hast auch du immer im Blick, wenn eine Gefahr von einem von dir gekauften Produkt ausgeht. Damit du dabei nicht geflutet wirst von allen Rückrufen und Sicherheitswarnungen, meldet sich die Seite nur bei den Artikeln, die du auch selbst gekauft hast. Damit soll auch verhindert werden, dass du eine Warn-Mail übersiehst. Denn Amazon bringt alle Warnmeldungen auf einen zentralen Fleck zusammen.

Du wirst über Änderungen auf der Seite mittels Mail, aber auch mit einem Warnbutton über „deinen Bestellungen“ informiert. Amazon ist dabei stolz darauf, dass Kunden jetzt auch nicht mehr auf Drittseiten nach den Rückrufdetails suchen müssen. Es gibt alle relevanten Informationen zum Vorgehen bei einem Rückruf oder einer Sicherheitswarnung direkt auf der Seite.

Dazu musst du dich gegebenenfalls auch nicht mehr auf Drittseiten mit deinen Daten anmelden und so noch mehr Spuren im Internet hinterlassen. Solche Händler, die nicht Amazon selbst sind, können auch die Infrastruktur des Online-Händlers nutzen, um ihren kompletten Rückruf abzuwickeln. Damit wird der Rückruf laut Amazon so einfach wie eine normale Retoure.

Die Seite ist in den USA schon scharf gestellt. In der Regel bringt Amazon solche neuen Funktionen auch zeitnah in andere Regionen der Welt. Du kannst also davon ausgehen, dass die zentrale Rückrufseite auch in absehbarer Zeit in Deutschland auftaucht. Wann, verrät der Online-Händler jedoch noch nicht.

