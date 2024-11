Amazon-Trick: So bekommt man noch mehr Rabatt auf Schnäppchen

Schaut man sich aktuell im Onlineshop von Amazon um, wird man von reduzierten Artikeln zum Black Friday förmlich erschlagen. Man hat den Eindruck, alles ist reduziert. Ein wahres Schnäppchen zu finden, ist in dem Wust der Rabatte dabei gar nicht so einfach. Denn nicht alles, wo ein Black-Friday-Aufkleber dranklebt, ist auch wirklich ein Schnäppchen. In unserer aktuellen Podcast-Folge geben wir Profi-Tipps und geheime Tricks, wie man rund um den Black Friday wirklich Geld sparen kann. Apropos Trick: Wer bei Amazon etwas gefunden hat, das wirklich ein Schnäppchen ist, kann jetzt mit einem Trick zusätzlich sparen.

Amazon bietet noch mehr Rabatt

Amazon hat offenbar alle Hände voll zu tun und kommt zum Black Friday wohl kaum noch hinterher. Deshalb bietet man Kunden nun einen sogenannten Versand ohne Eile an. Wer etwas bestellen will und es nicht unbedingt schon morgen in den Händen haben möchte, kann das Lieferdatum bei der Bestellung einige Tage in die Zukunft schieben. Dafür bekommt man einen Extra-Rabatt.

„Wenn du deine Bestellung nicht sofort brauchst, kannst du den Gratisversand ohne Eile wählen und erhältst einen sofortigen Rabatt“, erklärt Amazon das neue Versandvorgehen. Das Lieferdatum für den Versand ohne Eile wird an der Kasse angezeigt. Einen Grund für das Vorgehen nennt der Onlineshop ebenso: „Indem du den ‚Ohne Eile Versand‘ wählst, hilfst du uns, Lieferungen für Kunden mit dringenden Bedürfnissen zu priorisieren.“ Die Option des späteren Versands ist eben nur eine Option.

So viel kann man zusätzlich sparen

Wer auf einen Artikel statt einen Tag auch eine Woche warten kann, bekommt von Amazon einen zusätzlichen Rabatt von einem Prozent. Klingt wenig und ist es auch, wenn man etwa diese aktuell ziemlich günstige Smartwatch für 55 Euro bestellt. Denn am Ende spart man hier lediglich 55 Cent. Bei größeren und teureren Anschaffungen, wie etwa einem iPhone oder diesem Spitzen-Fernseher von LG für rund 1.000 Euro, lassen sich bereits rund 10 Euro sparen. Im Verhältnis zu einem Preis von 1.000 Euro für ein TV-Gerät klingen 10 Euro nicht viel. Aber wenn man sich vorstellt, dass man für die soeben erwähnte Smartwatch nicht 55, sondern nur 45 Euro zahlen kann, sind 10 Euro doch viel Geld.

