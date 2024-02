Amazon: Betrug mit Gutscheinen

In nahezu jedem Supermarkt kannst du Gutscheine für Amazon und andere Onlineshops kaufen. Sie eignen sich als Geschenk oder für all jene, die nicht klassisch im Internet bezahlen wollen. Das Prinzip: Du kaufst den Gutschein im Laden, bezahlst dort mit Bargeld oder Karte. Wichtig: Bis zum Bezahlen ist die Karte wertlos. Denn erst, wenn die Karte über den Scanner des Kassensystems gezogen und bezahlt wurde, ist sie aktiviert und hat den aufgedruckten Wert. So will man den Diebstahl der Karten verhindern. Zu Hause kannst du dann den eigentlichen Gutschein-Code freirubbeln und einlösen.

Amazon-Gutschein: So leicht wirst du zum Opfer

Doch jetzt sind Betrüger auf eine perfide Masche gekommen, bei der du ganz leicht zum Opfer werden kannst, wenn du einen solchen Gutschein im Supermarkt kaufst. Wie die Bild berichtet, hat ein Supermarkt-Betreiber in Thüringen einen Betrüger auf frischer Tat ertappt.

So sind ein manipulierter Amazon-Gutschein aus

Der Nepper hatte nicht aktivierte Gutscheine geklaut. Bekanntlich bringen diese keinen Mehrwert, da sie noch nicht einlösbar sind. Den dafür notwendigen Code für die Scannerkassen auf den Gutscheinen schnitt der Betrüger sorgfältig aus und klebte sie über den Code einer anderen noch nicht aktivierten Gutscheinkarte. Diesen manipulierten Amazon-Gutschein hängte er im Supermarkt zurück zu den anderen Karten. Nun musste er nur darauf warten, dass ein Kunde die Karte kauft. Durch das Scannen und Bezahlen der Karte wäre sein gestohlener Gutschein aktiviert worden, der Gutschein des ehrlichen Kunden hingegen wäre weiterhin wertlos gewesen.

Im konkreten Fall hatte der Supermarkt-Betreiber den Betrüger beim Zurückhängen der Karten beobachtet, die manipulierten Karten gesehen und die Polizei eingeschaltet. Die Landespolizeiinspektion Erfurt ruft zu erhöhter Aufmerksamkeit beim Kauf von Gutscheinkarten auf. Sollte der Barcode überklebt sein, ist es ratsam, das Personal des Supermarktes darüber zu informieren.

