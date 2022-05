Aldi vollzieht radikale Änderung: Diese Kosten kommen auf dich zu

E-Bikes und Fahrradzubehör, Pflanzen und Gartenartikel, klassische Baumarkt-Ware, aber auch Elektronik und Sportzubehör – die Liste an Produkten, die im Onlineshop von Aldi erhältlich sind, ist inzwischen überaus umfangreich. Jetzt bringt Aldi eine Änderung in seinen Onlineshop, die vielen Kunden so gar nicht schmecken dürfte. Denn ab sofort musst du beim Versand sämtlicher Waren aus dem Onlineshop mit zusätzlichen Kosten rechnen. Und die sind vordergründig bei großer, sperriger Ware nicht von Pappe.

Einführung von Versandkosten wurde angekündigt

Als Aldi Ende vergangenen Jahres seinen Onlineshop auf neue Beine stellte, um die Angebote von Aldi Nord und Aldi Süd zu vereinen, war bereits absehbar, dass die Einführung von Versandkosten schon bald kommen könnte. Man behalte sich vor, „in naher Zukunft Versandkosten einzuführen“, hieß es seinerzeit in der FAQ-Sammlung des Shops. Jetzt ist genau dieser Zeitpunkt gekommen. Wer sich durch die Angebote im Aldi Onlineshop klickt, findet unter jedem Produkt den Hinweis: „zzgl. Versand“.

Klickt man auf den hinterlegten Link, öffnet sich ein Fenster, in dem Aldi genauer auf die neuen Versandkostenrichtlinien eingeht. Dort heißt es, dass für den Versand von Artikeln aus dem Onlineshop je nach Produkt und Lieferart Versandkosten anfallen können. Aktuell scheint es sich nur um einen Hinweis zu handeln, der auf die unmittelbar bevorstehende Einführung von Versandkosten hinweist, die Marschrichtung ist aber klar.

Für jede Lieferung, unabhängig von Produkt und Lieferart berechnet der Aldi Onlineshop in Zukunft 4,95 Euro. Handelt es sich um Sperrgut, musst du zusätzlich zu der Versandkostenpauschale eine Gebühr in Höhe von 9,95 Euro zahlen. Ist für den Versand der Ware eine Spedition notwendig, erhöht sich die zusätzlich zu zahlende Gebühr sogar auf 29,95 Euro. In Summe musst du bei einem Einkauf im Onlineshop von Deutschlands bekanntestem Lebensmittel-Einzelhändler in Zukunft also mit Extrakosten in Höhe von bis zu 34,90 Euro rechnen.

Auch im Onlineshop von Aldi musst du in Zukunft mit Versandkosten rechnen.

Aldi kopiert Lidl

Eine Überraschung sind die von Aldi gewählten Preise nicht. Denn sie orientieren sich an jenen Kosten, die auch Lidl seinen Kunden für den Warenversand in Rechnung stellt. Ähnlich wie bei Lidl wird man sich in Zukunft auch bei Aldi aber darauf einstellen können, dass es im Rahmen von Sonderaktionen wohl auch Verkaufswochen geben wird, in denen keine Liefergebühren anfallen.