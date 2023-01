Aldi: Das haben sich alle Kunden schon immer gewünscht, jetzt wird es wahr

Aldi hat im Oktober 2021 eine Filiale eröffnet, die ganz ohne Kassen auskommt. Mit dieser Filiale wollte der Discounter testen, ob dieses Konzept eine Zukunft hat. Dabei muss man als Kunde beim Betreten und beim Verlassen des Marktes einen QR-Code scannen. Den Rest übernimmt die künstliche Intelligenz. Ob sich das langfristig durchsetzt, bleibt offen. Doch eines ist dabei gewiss: Schlange stehen an der Kasse entfällt. Und jetzt führt Aldi Nord etwas ein, was ebenfalls lange Schlangen verhindert und das sich wohl alle Kunden des Discounters schon mal gewünscht haben.

Aldi macht mit einer Änderung vieles einfacher

Jeder, der bei Aldi Pfand zurückbringt, kennt es: Vor einem steht eine Schlange von Menschen mit großen Tüten, die voll mit leeren Plastikflaschen sind. Eine nach der anderen wandert in den Automaten. Mal nimmt der Automat eine nicht an, weil sie zerdrückt ist, mal ist in einer Flasche noch etwas drin und der Automat verweigert die Annahme. Wer schon von Weitem eine Schlange vor den Pfandautomaten sieht, lässt nicht selten seine wenigen Flaschen im Auto zurück und geht einkaufen. Denn hier verbringt man gut und gerne die eine oder andere Minute. Aldi ist das Problem bekannt und nun hat man eine Lösung dafür.

In drei Märkten testet Aldi Nord derzeit Leergutautomaten mit dem Namen „Tomra R1“. Der Vorteil gegenüber den normalen Pfandautomaten in den Filialen des Lebensmittel-Discounters: Man stopft nicht eine Flasche nach der anderen hinein. Es lässt sich problemlos ein ganzer Sack leerer Pfandflaschen hineinkippen. Bis zu 100 Flaschen und Dosen kann der neue Leergutautomat gleichzeitig aufnehmen. Der Vorteil für Kunden des Lebensmittel-Discounters: Die Pfandrückgabe ist schneller und einfacher. Zudem bleiben die Hände sauber, da man nicht jede Dose und Flasche einzeln anfassen muss.

Auch Netto, Edeka und Rewe sind dabei

Wie der neue Pfandautomat aussieht, zeigt Aldi Nord bei Twitter. Übrigens ist Aldi Nord mit seinen drei Filialen in Hattingen, Bunde und Wilhelmshaven nicht der einzige Discounter, der Kunden den neuen Pfandautomaten anbietet. Der Hersteller zeigt mit einer Karte, wo Kunden ihr Leergut in den Tomra R1 kippen können. An insgesamt 23 Standorten deutschlandweit ist der neue Pfandautomat zu finden. Auch bei Aldi Süd, Edeka, Rewe und Co.