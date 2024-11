Beliebtes iPhone-Zubehör: Auf dieses Update haben nicht nur Reisende gewartet

Apples Zubehör muss nicht teuer sein, um im Alltag nützlich zu sein. Das beweisen seit 2021 die AirTags, die schon vielen iPhone-Nutzern bei der Suche nach Schlüsseln, Koffern oder sonstigen Gegenständen geholfen haben. Das bald schon vier Jahre alte Zubehör hat sich seit der Vorstellung technisch nicht verändert. Doch genau das könnte sich bald ändern. Schon im vergangenen Mai gab es Meldungen, dass das Unternehmen an einem Nachfolger arbeitet. Nun hat Bloombergs Mark Gurman ein weiteres Update für alle Fans der kleinen Schlüsselfinder veröffentlicht.

Schenkt man dem in der Regel gut informierten Reporter Glauben, sollen sich die neuen AirTags bereits in Herstellungstests befinden. Apple bereitet sich jetzt darauf vor, die überarbeiteten Plastikchips auf den Markt zu bringen. Am Zeitplan hat sich offenbar nichts geändert. Die Rede ist weiterhin davon, dass Apple eine Vorstellung für Mitte 2025 plant.

Laut Gurman sollen die neuen AirTags dem aktuellen Modell ähneln. Das wären gute Nachrichten für all diejenigen, die in Hüllen, Halterungen oder sonstiges Zubehör für die Schlüssel- und Gepäckfinder investiert haben. Die wirklichen Verbesserungen schlummern also im Inneren.

Dabei handelt es sich laut dem aktuellen Bericht um eine verbesserte Reichweite durch einen neuen Chip, der für die kabellosen Verbindungen zuständig ist. Apple hat aber auch Pläne, um die Privatsphäre seiner AirTags-Nutzer zu verbessern.

Dazu gehört, dass man Veränderungen an den neuen AirTags erschweren will. So haben Betrüger und Diebe etwa Wege gefunden, um den Lautsprecher aus dem aktuellen Modell zu entfernen. Das erleichtert das Stalking, da der kleine Chip sich in diesem Fall nicht mehr durch die Warntöne auf sich aufmerksam machen kann. Kurzum: Apple will das Entfernen des Lautsprechers erschweren.

Zuletzt hatte Apple unter anderem eine Kooperation mit diversen Fluglinien angekündigt. Damit will man es dir im Fall der Fälle erleichtern, deinen Koffer samt AirTag zurückzubekommen, wenn die Airline diesen verloren hat.