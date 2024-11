Sie sind immer wieder ein Ärgernis: Anrufe, die einen auf dem Handy belästigen. Mal sind es Spam-Anrufe mit Werbung, mal Meinungsumfragen und immer öfter aber auch Betrüger. Sie wollen entweder an deine Daten oder auf direktem Weg an dein Geld. Und das machen sie durchaus geschickt. Im August machten die Experten von Clever Dialer erstmals darauf aufmerksam, dass seit Neuestem österreichische Nummern mit Spam-Anrufen auffallen. Das hatte sich den Monat September über fortgesetzt. Gleich drei verschiedene Rufnummern eroberten die Top 5 der häufigsten Spam-Anrufe.

Viele Telefonnummern aus Österreich

Im August waren es noch die Nummern +4367762016936, +4367764423153 und +4367762016954, die mit Telefonterror auffielen. Diese Nummern gelten nun offenbar als „verbrannt“, die Anrufer haben die Nummern gewechselt. Bekommst du Anrufe von +4367762016973, +4367761918569 oder +4367762016967, solltest du besser gar nicht drangehen. Die Anrufer geben sich als Verbraucherzentrale aus oder locken mit Gewinnspielen. Es ist zu vermuten, dass die Nummern inzwischen schon wieder andere sind.

Im vergangenen Monat stieg die Zahl der gemeldeten Spam-Anrufe um mehr als 20 Prozent, teilte Clever Dialer mit. Platz 1 erreichte die Nummer 01787405212. Hier geht es vermeintlich um die Rückzahlung von Krankenkassenbeiträgen.

Auch Anrufe aus Berlin und Hamburg könnten eine Falle sein. So versuchen Anrufer mit der 04085599369, dir offenbar einen Lotto-Vertrag unterzujubeln. Auch bei der ähnlichen Nummer 04085599524 will man nur dein Bestes: dein Geld. Angeblich musst du noch einer verpassten Kündigung eines Gratis-Gewinnspiels 90 Euro zahlen. Wenn die 03050931590 anruft, hast du vermeintlich 39.000 Euro in bar gewonnen – sollst aber 900 Euro Gebühr für den Geldtransporter bezahlen.

Die Spam-Charts erstellt die Seite cleverdialer.app monatlich. Dahinter verbirgt sich eine App für dein Smartphone, bei der du einerseits unseriöse Anrufer und Telefon-Spam melden kannst. Gleichzeitig blockiert sie für dich aber auch entsprechende bekannte Rufnummern direkt.

Top Spammer im September 2024