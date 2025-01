Abzocke bei Aldi, Lidl und Co: So werden Kunden im Supermarkt ausgetrickst

Alles wird teurer. Diesen Eindruck haben viele Menschen zurzeit, wenn sie im Supermarkt an der Kasse stehen und ihren Einkauf bezahlen sollen. Doch Aldi, Lidl und Co. haben einen Trick, wie sie die Preise nicht anheben und Kunden dabei trotzdem hinters Licht führen. Versteckte Preiserhöhungen sind keine Ausnahme. Versteckt deshalb, weil Kunden gar nicht bemerken, dass sie mehr zahlen. Jetzt verteilt die Verbraucherzentrale erneut Ohrfeigen für Hersteller, die Käufer täuschen.

So führen Aldi, Lidl und andere Supermärkte Kunden hinters Licht

Wer bei Aldi, Lidl oder einem anderen Supermarkt einkaufen geht und die gleichen Dinge aufs Kassenband legt, wie immer, bezahlt oft den gleichen Preis wie immer. Wer aber genau hinschaut, wird immer wieder feststellen, dass plötzlich weniger drin ist. Diese versteckten Preiserhöhungen nennt man auch Shrinkflation. Hersteller reduzieren einfach den Inhalt ihrer Produkte und der Preis im Supermarkt bleibt gleich. Oft ändert sich noch nicht einmal die Verpackungsgröße, sodass Kunden davon ausgehen, dass nach wie vor genauso viel drin ist, wie vorher.

Nur wer auf die Gewichtsangabe auf der Packung achtet und weiß, wie viel normalerweise drin ist, wird den Unterschied merken. Doch das dürfte beim Einkauf bei Aldi, Lidl und Co. den wenigsten auffallen. Aus diesem Grund weist die Verbraucherzentrale Hamburg immer wieder auf diesen Trick hin. Erneut ruft der Verbraucherschutz zum Mitmachen auf. Auf dieser Internetseite kann jeder mitbestimmen, welches Produkt die nächste „Mogelpackung des Jahres“ wird.

Das fordert der Verbraucherschutz

Wer denkt, dass nur wenige Produkte bei Aldi, Lidl oder Edeka von der versteckten Preiserhöhung betroffen sind, täuscht sich. Die Mogelpackungsliste der Verbraucherzentrale ist unglaublich lang. „Obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, schützt die Politik Verbraucherinnen und Verbraucher nicht vor den Tricksereien der Unternehmen“, erklärt die Verbraucherzentrale. In anderen Ländern sei man da weiter: In Ungarn und in Frankreich müssen seit vergangenem Jahr Lebensmitteleinzelhändler Mogelpackungen durch einen Hinweis am Regal kennzeichnen. Das ist bei Aldi, Lidl und Co. hierzulande nicht der Fall.