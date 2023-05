Nachdem vor Kurzem bekannt wurde, dass Jugendliche einmalig 200 Euro geschenkt bekommen (hier haben wir alle Informationen dazu), sind jetzt 21 Millionen weitere Deutsche an der Reihe. Ab dem 1. Juli 2023 gibt es mehr Geld vom Staat. Und das nicht nur einmalig, sondern jeden Monat – Jahr für Jahr. Dennoch gehen viele Bürger leer aus.

Staat überweist mehr Geld aufs Konto

Es hat Seltenheitswert, dass die Bundesregierung „erfreuliche Nachrichten“ verkündet. Aber genau das macht der Staat jetzt. Ab 1. Juli steigen die Renten. Und das ein Jahr früher als gesetzlich vorgesehen. So bekommen die etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland dann 4,39 Prozent im Westen und 5,86 Prozent im Osten mehr Rente. Das folgende Rechenbeispiel zeigt, wie hoch die Erhöhung in Euro ausmacht.

Ein Rentner aus den alten Bundesländern, der bisher 1.000 Euro Rente erhalten hat, bekommt nach der Erhöhung ab Juli rund 1.044 Euro vom Staat. Wer in einem der neuen Bundesländer lebt (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen) bekommt bei einer Rente von 1.000 Euro ab Juli knapp 1.060 Euro. „Die steigenden Löhne und der starke Arbeitsmarkt in Deutschland machen diese Erhöhungen möglich“, erklärte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Zahlen. Bei einer durchschnittlichen Rente in Deutschland, die bei 1.013,50 Euro im Monat liegt, beträgt die Erhöhung somit rund 45 Euro im Monat oder 540 Euro im Jahr.

Wie viel Geld bekomme ich?

„Damit die Menschen auch in Zukunft auf eine gute Altersvorsorge vertrauen können, will ich die gesetzliche Rente langfristig stabilisieren“, betont der Bundesarbeitsminister. Wer noch keine Rente vom Staat bekommt, aber jetzt schon gerne wissen würde, mit wie viel er in Zukunft rechnen kann, der kann das in einem neuen Online-Portal ausrechnen lassen. Mit der digitalen Rentenübersicht soll das der Rentenversicherung zufolge einfacher sein als je zuvor. In diesem Artikel haben wir die Details zu dem neuen Portal, das im Sommer dieses Jahres für alle Bürger freigeschaltet wird.